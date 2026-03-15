Скандинавските страни и Канада засилват сътрудничеството за сигурността в Арктика

Канада и скандинавските страни се споразумяха да засилят военнопромишленото производство и да задълбочат сътрудничеството, за да противодействат на Русия в Арктика и да се противопоставят на натиска на САЩ върху Гренландия, предава Bloomberg.

Ръководителите на страните обявиха ангажимента след среща в Осло в неделя, като подчертаха на съвместна пресконференция, че Русия остава основната заплаха в региона, въпреки че притесненията от интереса на САЩ в Гренландия остават.

„Най-голямата физическа заплаха за сигурността в Арктика е Русия“, заяви канадският премиер Марк Карни и допълни, че засиленото внимание на НАТО към региона, включително създаването на мисията „Арктически страж“, е добре дошло, но закъсняло. „То трябва да се развие допълнително и от нас чувате ангажимент да го направим“, добави той.

Съвместното изявление, публикувано от Канада и скандинавските страни ги ангажира с по-тясна координация в областта на сигурността в Арктика, включително засилване на капацитета за военнопромишлено производство и разработване на съвместими технологии с двойно предназначение.

Карни заяви, че всички страни правят големи инвестиции в отбраната, но предупреди, че некоодринираните разходи ще намалят стойността за данъкоплатците и ще отслабят колективната сигурност. С допълващите се предимства в целия регион, те се стремят към „конкретни възможности“ за взаимноизгодно развитие, добави той.

Канадският премиер отбеляза, че в миналото страната му е влагала 70% от военния си бюджет в САЩ, модел, който е ограничил растежа на местната промишленост.

„Ще продължим да извършваме много доставки със САЩ, но се стремим да увеличим значително доставките в рамките на партньорства“ и с „много по-широк кръг от държави“, добави той.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че усилията отразяват факта, че „средните сили имат конкретни идеи какво могат да постигнат заедно“. Той подчерта, че целта не е да се изградят нови институции, а да се следва „променлива геометрия“ по думите му – задълбочаване на сътрудничеството в различни области, с различни партньори, включително Австралия, Япония и Южна Корея.

Скандинавските лидери заявиха, че сътрудничеството с Франция относно по-добро ядрено възпиране в Европа не бива да се смята за заместител на ядрения щит на НАТО.

Ръководителите изразиха също силна подкрепа за Гренландия и суверенитета на Дания. Въпреки че интересът на американския президент Доналд Тръмп към острова изглежда се успокои през последните седмици, датският премиер Мете Фредериксен нарече натиска „напълно неприемлив“.

В отговор на въпрос за интереса на Тръмп към природните ресурси в Гренландия и Канада Карни призна за големите запаси в региона, включително на критични суровини в Норвегия и в собствената му страна. Той заяви, че сега въпросът е как регионът може да развие тези активи с партньорите и как да го направи бързо.