Страните от ЕС напредват с плановете за центрове за депортиране в трети страни

Германия и Нидерландия настояват това да се случи до края на годината, като Австрия, Дания и Гърция също участват в преговорите

23:14 | 26.03.26 г.
Снимка: EPA/Concetta Rizzo
Страните от Европейския съюз (ЕС) напредват с плановете си за създаване на центрове за депортиране извън блока, след като Европейският парламент (ЕП) подкрепи по-строгите правила за миграцията.

Германия и Нидерландия настояват плановете за т.нар. центрове за връщане – съоръжения в трети страни, където отхвърлените търсещи убежище ще бъдат изпращани преди депортиране, да са готови до края на 2026 г. Австрия, Дания и Гърция също участват в тези разговори, съобщава Politico.

„Сега последователно следваме този път и се стремим да постигнем споразумения с трети страни до края на тази година, за да предприемем следващата стъпка: създаването на тези центрове за връщане“, коментира германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт по време на среща с нидерландския министър на миграцията Барт ван ден Бринк в четвъртък.

„Това е сложна задача, но е осъществима, защото сега разполагаме с необходимата правна рамка“, добавя той. По думите му, рамката, одобрена от Парламента, е поставила инициативата „на солидна правна основа“.

Свързани статии

Законодателите на ЕС в четвъртък се съгласиха да започнат преговори за нови миграционни мерки, насочени към ускоряване на връщането и санкциониране на отхвърлените търсещи убежище, които отказват да напуснат територията на ЕС.

Правозащитни групи предупреждават, че плановете биха могли да изложат хората на злоупотреби. Центровете за връщане са „по същество правни черни дупки“, според Международния спасителен комитет, хуманитарна неправителствена организация.

Концепцията се основава на усилия, които вече са предприети в някои страни от ЕС. Дания прие закон през 2021 г., който ѝ позволява да прехвърля търсещи убежище в трети страни за обработка. Италия сключи споразумение за създаване на центрове за обработка и депортиране в Албания, въпреки че правните предизвикателства забавиха тези планове.

„Гражданите на ЕС очакват да изпълним обещанието си за функционална система за връщане“, коментира заместник-министърът на миграцията на Кипър Николас Йоанидес след първата среща за преговорите. Системата трябва да гарантира, че тези, които нямат законно право да останат в ЕС, ще бъдат „ефективно върнати“ и че решенията ще се прилагат в целия блок, добавя той.

бежанска вълна бежанска криза
Най-четени новини
Още от Политика виж още

onezero007
преди 2 дни
Да ги засилят всичките в Гренландия, ако настанят там 5-6 милиона ***, рижавия ще се откаже да я иска - направо си е уин уин ситюейшън
Финанси виж още