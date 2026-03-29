IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Ванс е фаворит на републиканците за следваща номинация за президент

На второ място е държавният секретар Марко Рубио, а нито един от останалите претенденти не получи повече от 2%

16:29 | 29.03.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Снимка: Bloomberg LP
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е изборът на Конференцията за консервативни политически действия тази година за следваща номинация на републиканците за президент на САЩ, сочи допитване, публикувано в събота и цитирано от Ройтерс.

Около 53% от над 1600 присъстващи, които са  гласували в допитването, са избрали Ванс. Държавният секретар Марко Рубио е на второ място с 35% от гласовете на ключовата годишна конференция на републикански конгресмени, активисти и кандидати за президенти.

Конференцията, която се провежда в Грейпвайн, щата Тексас, клони силно към консервативното крило в Републиканската партия. Ежегодното ѝ допиттване не е непременно надежден индикатор за евентуалния номиниран.

Но допитването показва къде към момента е съсредоточена енергията сред основните поддръжници на движението „Да направим Америка велика отново – MAGA“ на президента Доналд Тръмп, който в момента изпълнява втория си мандат и няма право да се кандидатира отново през 2028 г.

На конференцията миналата година в Оксън Хил, щата Мериленд, Ванс спечели допитването с 61% от гласовете, следван от консервативния автор на подкасти и съветник на Тръмп по време на първия му мандат Стив Банън с 12% и губернатора на Флорида Рон Десантис със 7%.

Миналата година Рубио получи само 3% от гласовете, но набра популярност, тъй като играе видима роля във външната политика, включително работата, свързана с действията на администрацията във Венецуела и Иран.

Никой от другите съперници в допитването извън Ванс и Рубио не получи повече от 2% от гласовете.

Редица присъстващи на конференцията заявиха пред Ройтерс, че биха искали да видят Ванс и Рубио като кандидат-президентска двойка.

Последна актуализация: 16:35 | 29.03.26 г.
Джей Ди Ванс Марко Рубио президентски избори в САЩ
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 0
гъбко
преди 1 час
Хаха ... този го освиркват на открито ... :))) ... какъв кандидат ще става ?! Имат къде-къде по-стойностни хора в редиците си !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още