Партиите са похарчили за реклама близо 915 хил. евро за последните избори

Лидер в това отношение е „Прогресивна България“ със 196 хил. евро, като 80% от тези пари са насочени към трите национални телевизии

16:00 | 02.05.26 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 хил. евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда, цитиран от БНР.

Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от "Прогресивна България" - около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии.

Следват ПП-ДБ и партия "Възраждане" - с около 170-160 хил. евро. След тях се нареждат ГЕРБ-СДС - около 60 хил. евро, от които една трета отива за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро.

Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо, предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР, работят с по-ниски цени, определяни от Министерския съвет.

По-малките формации използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна, се разширява достъпът до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация.

Свързани статии

