Гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г. приеха депутатите

Родителите да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година, реши парламентът

10:30 | 18.12.25 г.
Снимка: Bloomberg
Родителите (осиновителите) на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година. Това реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда.

Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За" промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи" и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против" беше групата на „Морал, единство, чест". С „въздържал се" гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие".

В законопроекта се посочва, че целта на предложените промени в Кодекса на труда е да се осигури възможност на родителите (осиновителите), полагащи грижи за деца - ученици, ненавършили 12 години, да съчетават по-успешно трудовите си задължения и задълженията си по отглеждане на деца.

Родителите (осиновителите) ще могат да предложат на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното време, да работят от разстояние и др. възможности. Те ще се реализират в условия на диалог и съгласие между работодателя и работника или служителя, предварително уведомяване и съобразяване с особеностите на работния процес и производствената дейност. 

Последна актуализация: 10:29 | 18.12.25 г.
пазар на труда работно време Кодекс на труда
