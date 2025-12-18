Гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г. приеха депутатите

Родителите (осиновителите) на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година. Това реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда.

Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За" промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи" и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против" беше групата на „Морал, единство, чест". С „въздържал се" гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие".

В законопроекта се посочва, че целта на предложените промени в Кодекса на труда е да се осигури възможност на родителите (осиновителите), полагащи грижи за деца - ученици, ненавършили 12 години, да съчетават по-успешно трудовите си задължения и задълженията си по отглеждане на деца.

Родителите (осиновителите) ще могат да предложат на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното време, да работят от разстояние и др. възможности. Те ще се реализират в условия на диалог и съгласие между работодателя и работника или служителя, предварително уведомяване и съобразяване с особеностите на работния процес и производствената дейност.