Изправена пред недостиг на работна ръка, Русия поглежда към Индия за работници

Група индийци с отегчени лица, носещи спортни чатни, чакат на опашка за паспортен котрол на натоварено летище в Москва една вечер неотдавна, след като са прелетели 4350 км през Узбекистан, за да си намерят работа, пише Ройтерс.

„Имам договор за една година в бизнеса с извозване на боклук. Парите са добри“, казва Аджит, един от мъжете, който говори английски.

Русия е изправена пред непосредствен недостиг от най-малко 2,3 млн. работници, по данни на властите, който е задълбочен от натиска на войната в Украйна. Заради тази нужда, която традиционният източник на чуждестранна работна ръка в страната Централна Азия не е в състояние да покрие, Москва се обръща към ново място – Индия.

Притокът на индийци помага на Русия да покрие недостига на работна ръка

През 2021 г., година преди Русия да изпрати войски в Украйна, са били одобрени около 5000 разрешения за работа за индийски граждани. Миналата година са били утвърдени почти 72 хил. разрешения за индийци, близо една трета от общата годишна квота за работници мигранти с визи.

„В момента най-популярни са чуждестранните работници от Индия“, казва Алексей Филипенков, директор на компания, която внася индийски работници.

Той казва, че служителите от бившата съветска Централна Азия, които нямат нужда от визи, са престанали да идват в достатъчен брой. Но официалните данни показват, че те все още съставляват мнозинството от около 2,3 млн. легални чуждестранни работници, които не са се нуждаели от виза миналата година.

Но по-слабата рубла, по-строгите миграционни закони и все по-острата антиимигрантска реторика от руски политици подкопа броя им и насърчи Москва да увеличи квотите за визи за работници от други места.

Изборът на Индия за неквалифициран труд отразява силните връзки в отбраната и икономиката между Москва и Делхи.

Индия купува евтин руски петрол, който Москва, поради западните санкции, не може лесно да продава другаде, въпреки че сега тази практика е под въпрос.

Президентът Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди подписаха споразумение през декември за улесняване на индийците да работят в Русия. Денис Мантуров, първи вицепремиер на Русия, каза по това време, че Русия може да приеме „неограничен брой“ индийски работници.

Най-малко 800 хил. души са нужни в промишленото производство, а още 1,5 млн. – в услугите и строителния сектор, отбелязва той.

Индийци работят в руски заводи и ферми

„Брера Интекс“, текстилна компания в Москва, е наела около десет работници от Южна Азия, включително индийци, за да правят пердета и чаршафи.

Седнал на шевна машина, 23-годишният Гаурав от Индия казва, че работи в Русия от три месеца.

„Казаха ми да дойда от тази страна, че работата и парите са добри. Животът в Русия е много добър“, споделя младежът.

Той е женен, с две деца и казва, че говори със семейството си в Индия по телефона всеки ден и им казва, че му липсват.

Олга Луговская, собственик на компанията, отбелязва, че работниците, с помощта на мостри и наблюдение, са усвоили занаята бързо и са силно мотивирани.

„Някои от момчетата, които дойдоха тук, дори не знаеха как да включат шевна машина. Но след два-три месеца вече можем да им се доверим да ушият добре завършен продукт“, казва тя.

Извън Москва ферма „Сергиевски“ също разчита на индийски работници, които обработват и опаковат зеленчуци за средна заплата от около 50 хил. рубли (660 долара) на месец, заплата, за която според фермата местни жители няма да работят.

„Работя тук, в „Сергиевски“, от една година“, казва 23-годишният Сахил, който е от област Пенджаб в Индия. „В Индия парите са малко, но тук има много пари. Работата е тук“, допълва той.

Натискът на САЩ върху Индия да спре покупките на руски петрол – нещо, което президентът Доналд Тръмп свърза с търговското споразумение между САЩ и Индия, обявено този месец, може да подкопае интереса на Москва към индийски работници.

Но засега не е ясно как Делхи ще преразгледа покупките на петрол, а Москва омаловажи твърденията за напрежение.