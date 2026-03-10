Промените във втория пенсионен стълб, свързани с въвеждането на мултифондове, е стъпка към по-високи бъдещи пенсии без увеличаване на осигурителната тежест. Това може постепенно да намали натиска върху бюджета, но няма да реши основния проблем – демографската криза и нарастващите дефицити в държавното обществено осигуряване. Необходими са допълнителни реформи.

Дали новият мултифондов модел ще успее да увеличи спестяванията на хората коментират експерти в анкетата на Bloomberg TV Bulgaria: „Има ли риск за пенсионната система на България?“.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ):

Мултифондовият модел въвежда по-логично управление на средствата за втора пенсия. Досега спестяванията на 25-годишен и на 60-годишен човек се управляваха по един и същи начин въпреки различния инвестиционен хоризонт.

Новият модел предвижда три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен, съобразени с възрастта и риска. Така младите могат да търсят по-висока доходност, а хората близо до пенсия – по-голяма сигурност.

В пенсионните фондове вече има над 31 млрд. лева, а анализи показват, че при по-ранно въвеждане на модела доходността можеше да бъде значително по-висока. Това е стъпка към по-високи бъдещи пенсии без увеличаване на осигурителната тежест.

Юлиан Войнов, икономист:

Пенсионната система днес се различава съществено от първоначалния модел от реформата през 2000 г. Осигурителните вноски бяха намалени, а ролята на втория стълб не се разшири, както беше планирано. В резултат голяма част от пенсиите се финансират чрез трансфери от държавния бюджет.

Въвеждането на мултифондовете е положителна стъпка, защото позволява средствата във втория стълб да се управляват според възрастта и инвестиционния хоризонт на осигурените лица. Това може постепенно да намали натиска върху бюджета, но няма да реши основния проблем – демографската криза и нарастващите дефицити в държавното обществено осигуряване. Необходими са допълнителни реформи.

Адриан Николов, Институт за пазарна икономика:

Промените във втория пенсионен стълб и въвеждането на мултифондове могат да доведат до по-висока доходност, особено за младите хора, които имат по-дълъг инвестиционен хоризонт и могат да поемат по-голям риск.

Основните рискове за пенсионната система обаче са дългосрочни и са свързани с демографската криза – намаляващ брой работещи и нарастващ брой пенсионери. Това увеличава дефицита на системата и зависимостта ѝ от държавния бюджет. Увеличаването на осигуровките е трудно решение, затова устойчивостта на системата зависи от по-висока производителност, инвестиции и икономически растеж.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС:

Непосредствен риск за пенсионната система на България няма, но издръжката ѝ става все по-скъпа заради задълбочаващата се демографска криза. В момента голяма част от бюджета на НОИ се покрива с трансфери от държавния бюджет.

Въвеждането на мултифондовете е правилна, макар и закъсняла стъпка, която може да повиши конкуренцията и доходността във втория стълб. Те обаче не решават основните проблеми – демографският натиск, дефицитът в първия стълб и слабата връзка между осигурителния принос и размера на пенсиите. Необходима е по-дълбока реформа, която да засили ролята на втория и третия стълб и да подобри събираемостта на осигуровките.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.