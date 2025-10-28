Лошото време намалява доставките на руски петрол в последните дни

Износът на руски петрол намалява в седмицата 20 - 26 октомври, сочат анализите на Bloomberg на базата на движението на танкерите и данните на търговците. Точно в този период ЕС и САЩ въведоха нови санкции срещу руската енергийна индустрия, като Вашингтон добави в списъците "Лукойл" и "Роснефт", а ЕС - още танкери от "сенчестата флотилия" и втечнения газ.

Така през миналата седмица износът на руски петрол достига 3,56 млн. барела на ден, което е най-ниското ниво за последните шест седмици. За последните четири седмици (29 септември - 26 октомври) износът отстъпва от почти 30-месечния връх и достига 3,71 млн. барела дневно.

Основен пазар на руския петрол остава Азия - 3,36 млн. барела дневно, включително и от танкери, които са напуснали руските пристанища, но без да обявят крайната дестинация, се насочват към този регион.

Засега не санкциите са причината за намаленията, а по-скоро лошото време в Балтийско море, пише още Bloomberg. Агенцията отбелязва, че данните на метеоролозите сочат за вятър със скорост от 50 мили в час (около 80 км/ч) край ключовия терминал в Приморск в края на миналата седмица. Има и малко намаление на покупките от Индия и Китай, но ефектът все още не е значителен.

Индийските компании отбелязват, че ще е почти невъзможно да продължават да купуват петрол от Русия заради санкциите и наказателните мита на САЩ (в размер на допълнителни 25%) и се насочват към Близкия изток и Южна Америка. Индия все пак вероятно ще продължи да купува руски петрол, макар и в малки количества и от несанкционирани компании.

Данните на търговците сочат, че цената на руския петрол продължава да намалява. Според тях сортът "Уралс" от пристанищата в Балтийско и в Черно море се предлага за около 52 долара за барел. Сортът EPSO се търгува за почти 60 долара за барел. На тази база приходите от петрол през миналата седмица намаляват, макар и минимално, до 1,34 млрд. долара.

В периода 29 сепетмври - 26 октомври приходите са в размер на средно 1,43 млрд. долара седмично.

Износът на руски петрол вероятно ще продължи да намалява, но не само заради санкциите на Запада, а и заради възстановяването на руските рафинерии, които спряха работа за повече от два месеца след атаките с украински дронове. В момента Русия покрива недостига с внос на горива от Беларус и Китай.