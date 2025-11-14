До 2030 г. електромерите в Западна България ще поумнеят

До 2030 г. всички 2,3 млн. електромера на потребителите в Западна България ще бъдат заменени със смарт електромери, съобщиха от мрежовия оператор ЕРМ Запад по време на семинар. Проектът се финансира изцяло от Модернизационния фонд на ЕС и е на стойност 79 млн. лева, или към 39 млн. евро.

Част от средствата вече са оползотворени - към 29 млн. лева и поетапно се влагат в мрежата на ЕРМ Запад. Изцяло дигитализирани са мрежите в Петрич, Благоевград и Дупница. Започнала е и подмяната в околностите на София, както и в централните части на столицата - в момента в кв. "Лозенец".

Очакванията са до края на тази година умните електромери в мрежата на компанията да бъдат 1 млн. Процесът по дигитализация е започнал през 2018 година.

Тези електромери правят измервания на 15 минути и са част от процеса по либерализацията на пазара, както и са полезни при навлизането на зелената енергия. В момента обаче те се използват повече за нуждите на електроразпределителните дружества. В България не е възможно да се направи бърза смяна на заявка за товаров профил. Или ако има неочаквана промяна на метеорологичните условия и очакваното слънце изчезне (съответно и прогнозираните ниски цени на тока заради работещите соларни панели в този период от време), потребителят не може да направи бърза промяна в заявеното потребление и да отложи някои от действията за моменти с отново ниска цена - смяната отнема 2 часа. В Германия това се случва за броени минути.

Но умните електромери позволяват да се следят периодично товаровите профили потребителите и да се проверяват съмнителни отклонения - заради кражби или технически проблеми.

"Не може такава мрежа от 2,3 млн. електромера да бъде управлявана без интелигентни системи", коментира Виктор Станчев, член на УС на ЕРМ Запад, и допълни, че тези системи помагат за по-лесното управление на мрежите.

Сред плановете за дигитализация на дружеството е изграждането на "дигитален близнак" на мрежата с помощта на географски информационни системи (GIS). Информацията от тази карта ще бъде споделяна със заитересовани компании - общини и други доставчици на комунални услуги, както и компании с инвестиционни намерения.

Нерегламентираното включване

Кражбите са стар и немалък проблем за ЕРП дружествата. Те идват не само от маргинализирани общности, но и от стопански потребители и често от "копачи" на криптовалути. Кражбите не само влияят на финансовия резултат, но и влошават качеството на услугата, защото претоварват мрежите. Те обаче влизат в признатите от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) технологични загуби, които за дружеството на "Енергохолд" се изчисляват на 7%. Изпълнителният директор на ЕРМ Запад Радослав Цветков потвърди, че реалните загуби за дружеството са средно 6,8%.

Това е електроенергията, губена при преноса, както и търговските загуби, допълни още той.

Цветков обясни, че умните електромери, които ЕРМ Запад ще сложи, няма да костват разходи, които да бъдат прехвърляни на потребителите, каквито опасения има. Средствата идват изцяло от европейските фондове. Това оставя още пари за инвестиционната програма на дружеството, която за 2025 година е одобрена в размер на 117 млн. лева.

Досега са инвестирани 143 млн. лева, а плановете са до края на годината сумата да достиге 175 млн. лева. Най-голямото перо обаче е за присъединяване на нови абонати - тази година за това ще бъдат отделени 81 млн. лева. Отделно се увеличават и разходите за прочистване на просеки, защото по закон отстоянието от кабелите вече е не 5 м, а 7 м. Това налага почистване на клони и дървета, до които досега не се е стигало, и сметката от 1 млн. лева годишно преди години набъбва до 8,5 млн. лева за следващите две години.

"Животът струва повече от лайковете"

ЕРМ Запад обърна внимание и на още един сериозен проблем, идващ от предизвикателствата, които младежи си отправят в социалните мрежи. Често те са опасни за живота - катерене по електрически стълбове или по електрифицирани обекти от жп инфраструктурата. Проблемът е не само височината, а и електрическата дъга, която се създава от мрежите със средно и високо напрежение. Тя поразява човешкото тяло дори и без да бъдат докосвани кабели.

За да повдигнат внимание и в обществото от компанията стартират кампанията "Животът струва повече от лайковете", в която популярни влогъри предупреждават младежите за опасностите, които крият тези предизвикателства.

В капанията партньори са и Електроенергийният системен оператор (ЕСО), болница "Пирогов" и неправителствени организации.

Никъде по света не се води официална статистика за такива инциденти, но те се случват и последиците са много сериозни, коментират още от ЕРМ Запад по повод своята инициатива.