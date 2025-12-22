Франция иска да произвежда ядрено гориво в Германия заедно с руската ТВЕЛ

Франция е предложила на Германия да произвежда ядрено гориво заедно с руската компания ТВЕЛ, част от холдинга "Росатом", в завода си в Линген, съобщава Politico. ТВЕЛ доставя ядрено гориво за централите с реактори по руски технологии в Европа и Украйна, а френската компания произвежда касетки по техен лиценз като алтернатива на руските доставки.

Според представители на Framatome в крайна сметка това сътрудничество с Русия ще доведе до намаляване на зависимостта от "Росатом", а също така и ще подсили европейските позиции по отношение на експанзията на Westinghouse в Европа в последните години. От компанията са категорични, че руски експерти не са влизали в завода им в Линген. ТВЕЛ само ще доставя компоненти за производството на касетките в новото съвместно сътрудничество.

Framatome има сключен договор и за доставка на гориво за шести блок в АЕЦ "Козлодуй" и тъй като горивото е по лиценз на ТВЕЛ, няма да има нужда от лиценз от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), стига да докаже, че касетките са идентични. Преди няколко години ядреният регулатор даде лиценз за горивото на Westinghouse, което вече се използва в пети блок на ядрената централа.

Желанието на французите е в Германия да се произвежда гориво за реакторите ВВЕР 1000 и да бъде доставяно за България и Чехия, а във Франция - за ВВЕР 440, което ще бъде доставяно за Финландия, Чехия, Словакия и Унгария.

Framatome има и свое ядрено гориво и заявява, че работата по двата проекта не се смесва, тоест не може да се каже, че има опасност от изтичане на ядрени технологии към Русия, каквито опасения има в Германия. Допълнително ЕС не е наложил санкции срещу "Росатом" въпреки коментарите, че компанията е замесена в окупацията на Запорожката АЕЦ в Украйна, която е най-голямата европейска централа. Реакторите работят с гориво на американската Westinghouse.

За Берлин одобрението на такъв съвместен проект (ТВЕЛ ще има дял от 25%) е труден ход - властите се опасяват да дадат достъп до енергетиката си на близки до руския президент Владимир Путин компании, особено докато трае войната в Украйна. Разрешение за такъв завод трябва да даде и провинциалното правителство, които не изглежда ентусиазирано, допълва още Politico.

Федералното правителство вече проучи сътрудничество с "Росатом" през 2023 г. и отбеляза, че достъп на руския холдинг до завода в Линген е заплаха за националната сигурност, защото има възможност руснаците да влияят върху решения, да събират разузнавателна информация и да извършват индустриален шпионаж.

Министърът на околната среда на Долна Саксония, където е заводът, Кристиан Майер коментира пред изданието, че веднъж Германия е дала достъп на "Газпром" до критична газова инфраструктура (газохранилището "Реден") и се оказа притисната от енергийна криза, когато в навечерието на войната в Украйна през 2021 г. руската компания не изпълни ангажиментите си и не нагнети достатъчно газ в съоръженията.

В момента правителството на Долна Саксония съгласува действията си с федералното правителство и опитва да реши как да продължи. Според Politico в Берлин подкрепят проекта и всъщност не е ясно дали и всички в правителството на провинцията подкрепят критичното мнение на министъра.

В последните месеци Европа преживява ядрен ренесанс в опит да намали зависимостта си от вноса на енергоресурси и да изпълни зелените си цели. Но в същото време се опитва и да намали влиянието на Русия в енергетиката си - новите проекти са свързани основно с американската компания Westinghouse.