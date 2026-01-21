Турция планира проучвания за петрол и газ с петролни гиганти от САЩ

Турската държавна енергийна компания TPAO (Turkish Petroleum) води разговори с американската компания Chevron за съвместна работа по проучвания и добив на петрол и природен газ, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Те не коментират възможните проекти, но турската компания е активна в Черно море, Ирак, Русия и Сомалия, а преди време извършваше и сондажи в източните части на Средиземно море - в близост до Кипър и Израел.

Министерството на енергетиката на Турция не отговаря на искането за повече информация, а от Chevron отказват коментар. "Имаме разнообразно портфолио в световен мащаб и продължаваме да оценяваме потенциалните възможности", отбелязват от компанията пред Bloomberg.

Ако информацията бъде потвърдена, тя ще е поредното доказателство за затоплянето на отношенията между САЩ и Турция и то не само в сферата на енергетиката. По време на брифинг в Белия дом, малко преди да тръгне към Давос, американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е имал "много добър" разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Турция беше поканена за член на Съвета за мир, който създават САЩ за гарантиране на спазването на примирието в Газа.

Двамата се срещнаха през есента и Тръмп поиска Турция да спре да купува руски петрол и да участва в усилията за прекратяване на войната в Украйна, посочвайки, че Ердоган е уважаван и от украинският президент Володимир Зеленски, и от руския президент Владимир Путин. САЩ и Турция дискутират и връщането на Анкара в програмата за покупка на F-35.

В началото на януари TPAO подписа Меморандум за сътрудничество с компания, част от ExxonMobil и според Ройтерс то е свързано с нови проекти в Средиземно и Черно море.

Турция увеличава местния добив на петрол и природен газ, за да намали зависимостта си от вноса. В последните години Анкара съобщи за находища на газ в Черно море, в близост до границата с България. TPAO разширява кръгозора си и се очаква през май да започне проучвания край бреговете на Сомалия, използвайки своя сондажен кораб Cargi Bey.