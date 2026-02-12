МАЕ ревизира прогнозата си за търсенето на петрол заради растящите цени

През януари водещият петролен сорт Брент поскъпна с 10 долара за барел (до ниво около 70 долара за барел), което накара и Международната агенция за енергетика (МАЕ) да ревизира леко надолу прогнозата си за търсенето на суровината през 2026 г. Според последния доклад през тази година търсенето ще се повиши с 850 хил. барела дневно, или с 80 хил. барела по-малко спрямо предишната прогноза, до 104,87 млн. барела на ден.

Основен двигател на този растеж е търсенето в Китай, отчитат експертите на агенцията.

Цената на водещите сортове петрол на световните борси се повиши рязко на фона на растящото напрежение между САЩ и Иран и опасенията, че може да се стигне до затваряне на Ормутския проток. Търговията започна да се успокоява в началото на февруари на фона на надеждите за подновяване на преговорите между двете страни. Преди ден и ОПЕК съобщи, че очаква намалено търсене на петрол през второто тричмесечие, но и че ще запази квотите за добив и през март въпреки данните за излишък на пазара.

Данните сочат още, че има намаление на доставките с 1,2 млн. барела на ден до 106,6 млн. барела на ден. Причината е лошото време в САЩ, засегнало терминалите, както и ограниченията при износа на руски и казахстански петрол заради санкциите.

От МАЕ отбелязват, че износът на руски петрол е намалял видимо – с 350 хил. барела на ден, като основна причина е намалено търсене от основните купувачи – основно Индия. Агенцията обръща внимание, че ЕС затегна санкциите си за внос на горива, произведени от руски петрол, което принуди Ню Делхи да потърси алтернативни източници на петрол.

В същото време на пазара се появиха и количества петрол от Венецуела, които се продават от САЩ.

Заради покупката Индия получи и намаление на митата, обещано от американския президент Доналд Тръмп още от есента на 2025 г., когато увеличи до 50% митата за внос на индийски стоки заради покупката на руски петрол.

Преработката на петрол намалява от рекордните 86,3 млн. барела на ден през декември до 85,7 млн. барела на ден. Това се дължи на започнали ремонти и модернизации на съоръжения.