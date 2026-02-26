"Лукойл България": Няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и цените им

Няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива на българския пазар и техните цени, посочват от "Лукойл България" на официалната си страница.

Дружествата на "Лукойл‘‘ в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на назначения особен търговски представител Румен Спецов, пише още в съобщението, цитирано от БТА.

БТА припомня, че швейцарската компания Litasco SA, член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, съобщи вчера, че е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

Според Litasco мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и, по-точно, незаконно отчуждаване на инвестициите на Litasco без компенсация, отбелязва компанията.

През ноември парламентът на България прие законодателство, с което въведе външно управление за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл България" ЕООД, и други дружества от групата на концерна, работещи в страната, припомня компанията. Според нея въвеждането на външно управление, последващите действия, предприети от него, както и други други действия на Република България, които са предшествали или са последвали налагането на външно управление (включително прекратяване на концесията по отношение на терминала в пристанище "Росенец"), са засегнали съществено инвестициите на Litasco в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата.

Дни след законовните промени "Лукойл" обяви, че си запазва правото да потърси съдебна защита на своите права и законни интереси в България.

Тогавашният премиер Росен Желязков аргументира назначаването на особения търговски представител с факта, че рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта, по думите му, бе след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено.

САЩ наложиха санкции над "Роснефт" и "Лукойл" на 23 октомври, припомня БТА. В същия ден подобни санкции наложи и Великобритания.

Министерството на финансите на САЩ днес удължи крайния срок за продажбата на международните активи на "Лукойл" до 1 април 2026 г.

Сред чуждестранните активи на "Лукойл" са четири подразделения в България - "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България".