Поскъпването на петрола заради кризата в Близкия изток не спасява руския бюджет

Търговията с петрол е изнервена през последните дни и цената на петрола се повиши до малко над 81 долара за барел във вечерната сесия на 4 март. Търговците са под влиянието на случващото се в Близкия изток и от началото на седмицата петролът е поскъпнал с почти 12 на сто.

Подемът на петролните пазари обаче засега не изглежда спасителен за руския петрол, който се продава с огромни отстъпки заради санкциите на Запада, пише руското опозиционно издание The Moscow Times. В публикацията се цитират данни на Argus Media, според които цената на руския петрол се е повишила до около 52-54 долара за барел (в зависимост от пристанището).

Това означава, че отстъпката, с която се продава руският сорт "Уралс" е почти 30 долара за барел спрямо референтния за повечето петролни контракти сорт "Брент". Тя може да намалее, ако блокадите на Ормузкия проток са продължителни, защото руският петрол не трябва да минава през него, за да достигне своите основни купувачи в Индия и Китай, отбелязва Bloomberg.

Но дори и с ръста цената на петрола в този момент остава под прогнозираното в руския бюджет - 59 долара за барел. При тази цена в Москва очакват бюджетен дефицит от 3,8 трилиона рубли (почти 49 млрд. долара).

По данни на Министерството на икономическото развитие на Русия средната цена за януари е била 41 долара за барел. За февруари още няма данни, но промяната в цената дойде в първите дни на март. Според анализи на руската "Алфа-Банк", за да бъде балансиран руският бюджет, е нужна цена от 97 долара за барел.

Ситуацията за бюджета се влошава допълнително от ниската стойност на щатския долар спрямо рублата. Бюджет 2026 е изчислен при курс от 92 рубли за долар, но щатската валута поевтиня до 80 рубли за долар.