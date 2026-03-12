Най-големият производител на електроенергия в Германия ще строи газови централи в САЩ

Най-големият производител на електроенергия в Германия RWE съобщи, че ще предприеме по-агресивно разширяване в САЩ - пазар, където центровете за данни значително увеличиха търсенето на ток. Компанията ще инвестира в нови газови електроцентрали, предава Ройтерс.

Ходът е голяма крачка за най-голямата компания за комунални услуги в Германия на пазар, където бързото строителство на центрове за данни и необходимостта от модернизиране на остаряващата енергийна инфраструктура подхраниха бум в активи за производство и мрежово оборудване.

Бумът се дължи основно на големи технологични компании, т. нар. хиперскейлъри, които планират да заделят 600 млрд. долара тази година за изкуствен интелект. Технологията се нуждае от значителни доставки на електроенергия и други германски компании вече се възползваха от това.

САЩ са най-значимият пазар за растеж на RWE

„САЩ остават нашият най-значим пазар за растеж, не на последно място и поради бързо нарастващото търсене на електрическа енергия“, съобщи RWE в годишния си доклад и добави, че повече газови централи ще гарантират непрекъснати доставки.

„Това е решаващ фактор, особено за промишлените компании и центровете за данни“, отбеляза компанията.

САЩ, където RWE вече има 13 гигавата инсталиран слънчев, вятърен и батериен капацитет, ще допринесат с 17 млрд. евро, или близо половината, от планираните разходи до 2031 г.

Очаква се в резултат на това инсталираният капацитет в САЩ да се увеличи до 22 гигавата, съобщи компанията, която публикува и резултатите си за цялата година. Те показват, че основната ѝ печалба е намаляла с 10% до 5,1 млрд. евро, което е над очакваните 4,9 млрд. евро от икономисти, участвали в допитване.

RWE съобщи, че разработва проекти за газови електроцентрали с капацитет от 5 гигавата в САЩ, като се е насочила към Тексас и щатите от Средния запад. Тя добави, че над 3 гигавата ще бъдат реализирани до 2035 г.

Книжата на компанията, които са поскъпнали с близо една пета от началото на годината, отбелязват ценови ръст от 2,54% до 54,90 евро към 11:26 ч. българско време. RWE леко понижи прогнозите си за основната печалба за 2027 г.