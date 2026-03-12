МАЕ: Това е най-голямото в историята сътресение на петролния пазар

Войната в Иран е причината за безпрецедентно сътресение на петролните пазари, засяга 7,5% от световното снабдяване и дори още по-голям дял от износа, заявиха от Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„Войната в Близкия изток създава най-голямото сътресение при снабдяването в историята на световния петролен пазар“, посочват от агенцията в месечния си доклад, публикуван в четвъртък. Предходния ден страните се договориха за безпрецедентно отпускане на 400 млн. барела от извънредните резерви за противодействие на създалия се хаос.

Най-непосредственият ефект от войната за енергийните пазари е затварянето на Ормузкия проток, задушавайки ефективно потока на петрол и газ. И тъй като производителите от Персийския залив се оказват принудени да намалят добива, защото им е невъзможно да изнасят от региона, конфликтът изяжда от световното свръхпредлагане. Това също така означава и че ефектите ще се усещат много след повторното пускане на протока.

От МАЕ изчисляват, че войната ще намали световното снабдяване с петрол с 8 млн. барела дневно този месец, или почти 250 млн. барела общо. Потокът на „черно злато“ през морския път, през който само миналата година са преминали 20 млн. барела суров петрол и петролни продукти, е намалял с над 90%, изчисляват още от агенцията.

Ценовият пик, отмяната на полети и икономическата несигурност също се отразяват на търсенето, предупреждават от МАЕ. Агенцията намали и прогнозата си за световното потребление тази година с приблизително 25% до 640 хил. барела на ден. Това е най-ниското равнище, откакто започват да се публикуват прогнозите за тази година през миналия април.

По-рано в четвъртък цената на суровия петрол Брент отново мина прага от 100 долара за барел, след като два петролни танкера бяха ударени в иракски води, а Оман евакуира ключов петролен терминал за износ.

Шокът при снабдяването сви прогнозите на МАЕ за глобален излишък през 2026 г. с малко над една трета до около 2,4 млн. барела на ден.

Преди кризата от агенцията очакваха рекорден излишък за тази година заради растящото снабдяване в Северна и Южна Америка – начело със САЩ, Канада, Гаяна и Бразилия – което компенсира ръста в търсенето.

Засега загубите от Близкия изток се балансират от по-голямото производство от страните извън ОПЕК и партньорите ѝ, както и от ръст от Казахстан и Русия, посочват от МАЕ.

Също така ефективното затваряне на Ормузкия проток застрашава и регионален капацитет за рафиниране в размер на около 4 млн. барела на ден, се казва още.

Междувременно по-рано днес новият мърховен лидер на Иран Моджтаба Хамаеней заяви, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да бъде използван във войната със САЩ и Израел. Той посочи това в първото си обръщение, откакто пое поста, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс и Асошиейтед прес.

В изявлението, което беше прочетено по иранската държавна телевизия, той призова народа към единство.

Хаменей добави, че всички американски бази в района трябва да бъдат незабавно закрити.

"Иран няма да се въздържи от отмъщение за мъчениците си", добави той.