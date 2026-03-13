"Нафтогаз" обяви съдебна победа над "Газпром" за транзита на газ през Украйна

Върховният съд на Швейцария е отхвърлил жалбата на "Газпром" срещу решението на арбитражния съд, което задължи руската компания да плати за неизпълнение на договора за транзит на газ през Украйна. Това съобщи изпълнителният директор на "Нафтогаз" Серхий Корецкий, цитиран от пресцентъра на компанията.

"Нафтогаз" внесе иск в арбитражен съд, твърдейки, че от 2022 година "Газпром" не е изплащала определените в подписания през 2019 година договор за транзит такси по клаузата "take or pay" - стандартна за енергийните договори и предвиждаща плащане на договорените количества, дори и доставки да не бъдат реализирани.

Транзитът беше договорен по време на първата и единствена досега среща между президентите на Русия Владимир Путин и Украйна Володимир Зеленски. Украйна изпълни договора до края на действието му - 31 декември 2024 година, макар че доставките се извършваха само през една входна точка - "Суджа".

"Газпром" отказа да приеме затварянето от украинска страна на другата точка - "Сохранивка", след като беше окупирана от руските войски. "Нафтогаз" предложи увеличаването на транзита през "Суджа", за което имаше капацитет, но това пък беше отхвърлено от "Газпром".

Решението на арбитражния съд по украинския иск беше обявено през лятото на 2025 година и постанови, че руската страна трябва да плати 1,4 млрд. долара с лихвите за транзита на руски газ през Украйна. "Газпром" обжалва, но Върховният съд отхвърли искането и постанови още компанията да плати 200 хил. франка (254 хил. долара) за съдебни такси и 250 хил. франка за съдебните разноски на "Нафтогаз".

От "Нафтогаз" отбелязват, че търсят начини за принудително събиране на парите, ако "Газпром" откаже да изпълни съдебното решение.