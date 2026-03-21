Цената на дизела в Германия е само на крачка от последния си рекорд

Горивото на бензиностанциите в страната е поскъпнало с над 12 процента за два дни на фона на продължаващата война в Близкия изток

17:43 | 21.03.26 г.
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Дизелът на германските бензиностанции е поскъпнал с над 12 процента за два дни на фона на продължаващата война в Близкия изток, сочат данни германския автомобилен клуб АДАК (ADAC), цитирани от ДПА. 

Литър дизел в страната вчера струваше средно 2,291 евро или с едва 3 евроцента под историческия рекорд, отчетен преди три години след началото на пълномащабната война в Украйна, съобщава БТА. Това е с 54,5 евроцента над нивото отпреди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Продължава да поскъпва и бензинът, като най-бюджетният E10 (90 процента бензин и 10 процента етанол) вече струва 2,086 евро, което е поскъпване с 4,2 евроцента за два дни и с 30,8 евроцента спрямо началото на конфликта. 

Горивата поскъпват на фона на по-високите котировки цени на суровия петрол заради войната, макар че срещу петролните компании се отправят и упреци за непропорционално завишавани цени спрямо стойността на суровината. 

По-рано този месец германското правителство обяви мерки срещу изкуственото завишаване цените на горивата и въведе разпоредби, спрямо които те могат да бъдат повишавани само един път дневно. Съответният законопроект в момента е в Бундестага (долната камара на германския парламент - бел. ред.), който трябва да даде одобрението си. 

Последна актуализация: 16:59 | 21.03.26 г.
икономиката на германия горива
