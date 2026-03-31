Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

ЕК призовава страните от ЕС да обмислят намаляване на потреблението на горива и газ

Европейските министри на енергетиката ще проведат извънредна среща във вторник, за да обсъдят как да се справят с енергийната криза

14:12 | 31.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Европейската комисия (ЕК) призовава страните членки на Европейския съюз (ЕС) да обмислят намаляване на потреблението на петролни продукти и газ, особено в транспортния сектор. Институцията се подготвя за „продължително прекъсване“ на енергийните доставки заради войната в Близкия изток.

Искането, отправено от еврокомисаря по въпросите на енергетиката на ЕС Дан Йоргенсен, отразява опасенията, че конфликтът в Персийския залив преминава от ценови проблем към всеобхватна криза с енергийните доставки, със сериозни последици за световната икономика.

В писмо до националните министри на енергетиката, видяно от Politico, Йоргенсен казва, че националните правителства трябва да обмислят „доброволни мерки за пестене на гориво... с особено внимание към транспортния сектор“.

Това може да означава правителствата да поискат от гражданите да шофират или летят по-малко, за да пестят гориво за по-важни цели, както вече се случва в някои азиатски страни.

Европейските министри на енергетиката ще проведат извънредна среща във вторник, за да обсъдят как да се справят с енергийната криза.

В писмото си Йоргенсен казва, че транспортният сектор в Европа е изправен пред нарастващи разходи и недостиг на доставки поради силната зависимост на индустрията от Персийския залив. ЕС разчита на страните от засегнатия от конфликта регион за над 40% от вноса си на реактивно гориво и дизел.

Еврокомисарят добавя, че нарастващият недостиг се утежнява от „ограничената наличност на алтернативни доставчици и на капацитет на рафинериите за специфични продукти в рамките на ЕС“.

„Държавите членки трябва да се въздържат от предприемане на мерки, които могат да увеличат потреблението на гориво, да ограничат свободния поток на петролни продукти или да обезкуражат производството в рафинерии в ЕС“, казва Йоргенсен. Той добавя, че страните трябва да обмислят трансграничното въздействие на националните мерки, за да запазят „съгласуваността в целия ЕС“.

Засега европейските страни все още не са приложили мерки за пестене на търсенето, които бяха основен елемент от петролните кризи от 70-те години на XX век. Тогава правителствата наложиха нормиране на бензина и „неделя без шофиране“.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) вече е изложила списък с предложения за намаляване на търсенето, включително насърчаване на работата от вкъщи и намаляване на ограниченията на скоростта по магистралите.

Писмото идва на фона на намаляващите надежди, че войната в Иран ще приключи бързо, което прави дългосрочния недостиг по-вероятен. Страните от ЕС трябва да направят „своевременна подготовка в очакване на потенциално продължително прекъсване“, казва Йоргенсен.

Еврокомисарят препоръчва също така страните да засилят мониторинга и споделянето на информация, да „отложат несъществената поддръжка на рафинериите“ и да обмислят увеличаване на приемането на биогорива, за да заменят продуктите от изкопаеми енергоизточници.

войната в Иран кризата в Иран кризата в Близкия изток горива икономиката на ЕС
7
rate up comment 3 rate down comment 0
khao
преди 56 минути
До: 0pk кви неща дрънкаш, не се разбира нищо... пак ли си пиян ? :):) не че има нещо общо, но знам за кой ще гласувам... и аз като теб ще галсувам за детеубиеца ***!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 1 rate down comment 5
0pk
преди 1 час
До: khao ти най-накрая излезе изпод руския ботуш, така ли? И сега не знаеш за кого да гласуваш. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 6 rate down comment 3
khao
преди 2 часа
До: baba_meca полезен, какви ги дрънкаш. Горива има колкото искаш, току що напълних резервоара ... излез поне един ден извън панелката и виж света! Вече не е модерно да си слуга на русия!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 4
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: baba_mecaПърво се научи да пишеш, Тошко, че си неграмотен, другарю "свойте", после давай акъл по теми, от които НИЩО не разбираш. Пп-добре се заеми с минусите, както обикновено.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 8
baba_meca
преди 2 часа
А ние призоваваме ЕК да махнат акцизите и данъците от горивата. Така и така управляващите и държавата със свойте решения не могат да осигурят достатъчно горива, нормално е тогава да не получат заплащане за некадърността си!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 6 rate down comment 3
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Точно така, от руснята нищо не искаме,колкото и да се напъват да ни продават нещо. Ние ще се оправим, ама гаспадарите ти...хохооо, тях какво ги чака! Даже вече не чака, а дойде! Мизерия, още алкохолизъм, чyрки от Кавказ, репресии, изолация, ужасно бъдеще, беднотия и тн. Ама айде честито ви жуже! :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 7
0pk
преди 2 часа
Вчера бишнаха на рашаните порта, днес призовават за намаляване на потреблението на горива и газ. :))))))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
