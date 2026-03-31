ЕК призовава страните от ЕС да обмислят намаляване на потреблението на горива и газ

Европейската комисия (ЕК) призовава страните членки на Европейския съюз (ЕС) да обмислят намаляване на потреблението на петролни продукти и газ, особено в транспортния сектор. Институцията се подготвя за „продължително прекъсване“ на енергийните доставки заради войната в Близкия изток.

Искането, отправено от еврокомисаря по въпросите на енергетиката на ЕС Дан Йоргенсен, отразява опасенията, че конфликтът в Персийския залив преминава от ценови проблем към всеобхватна криза с енергийните доставки, със сериозни последици за световната икономика.

В писмо до националните министри на енергетиката, видяно от Politico, Йоргенсен казва, че националните правителства трябва да обмислят „доброволни мерки за пестене на гориво... с особено внимание към транспортния сектор“.

Това може да означава правителствата да поискат от гражданите да шофират или летят по-малко, за да пестят гориво за по-важни цели, както вече се случва в някои азиатски страни.

Европейските министри на енергетиката ще проведат извънредна среща във вторник, за да обсъдят как да се справят с енергийната криза.

В писмото си Йоргенсен казва, че транспортният сектор в Европа е изправен пред нарастващи разходи и недостиг на доставки поради силната зависимост на индустрията от Персийския залив. ЕС разчита на страните от засегнатия от конфликта регион за над 40% от вноса си на реактивно гориво и дизел.

Еврокомисарят добавя, че нарастващият недостиг се утежнява от „ограничената наличност на алтернативни доставчици и на капацитет на рафинериите за специфични продукти в рамките на ЕС“.

„Държавите членки трябва да се въздържат от предприемане на мерки, които могат да увеличат потреблението на гориво, да ограничат свободния поток на петролни продукти или да обезкуражат производството в рафинерии в ЕС“, казва Йоргенсен. Той добавя, че страните трябва да обмислят трансграничното въздействие на националните мерки, за да запазят „съгласуваността в целия ЕС“.

Засега европейските страни все още не са приложили мерки за пестене на търсенето, които бяха основен елемент от петролните кризи от 70-те години на XX век. Тогава правителствата наложиха нормиране на бензина и „неделя без шофиране“.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) вече е изложила списък с предложения за намаляване на търсенето, включително насърчаване на работата от вкъщи и намаляване на ограниченията на скоростта по магистралите.

Писмото идва на фона на намаляващите надежди, че войната в Иран ще приключи бързо, което прави дългосрочния недостиг по-вероятен. Страните от ЕС трябва да направят „своевременна подготовка в очакване на потенциално продължително прекъсване“, казва Йоргенсен.

Еврокомисарят препоръчва също така страните да засилят мониторинга и споделянето на информация, да „отложат несъществената поддръжка на рафинериите“ и да обмислят увеличаване на приемането на биогорива, за да заменят продуктите от изкопаеми енергоизточници.