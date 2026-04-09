Goldman Sachs сви прогнозата си за цената на петрола след примирието на САЩ и Иран

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs понижи прогнозите си за цените на петрола през второто тримесечие на 2026 г. след постигнатото споразумение за двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Банката вече очаква референтният сорт Брент да се търгува средно около 90 долара за барел, а американският лек суров петрол – около 87 долара за барел. Преди обявяването на примирието прогнозите бяха съответно 99 и 91 долара за барел.

През настоящата седмица цените на петрола отбелязаха значителен спад, като котировките на Брент се понижиха с над 11 на сто. Основният фактор е очакването за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки.

Междувременно в азиатската търговия беше отчетено известно поскъпване на петрола, тъй като пазарите остават предпазливи. Инвеститорите продължават да се съмняват в устойчивостта на примирието и се опасяват, че доставките от Близкия изток може да не бъдат напълно възстановени, особено при ограничен достъп до стратегическия проток.

За втората половина на годината Goldman Sachs прогнозира по-ниски цени. Очакванията са сортът Брент да достигне средно 82 долара за барел през третото тримесечие и 80 долара през четвъртото, докато за американския лек суров петрол се прогнозират съответно 77 и 75 долара за барел.

Въпреки ревизираните надолу прогнози, банката подчертава, че рисковете остават насочени към по-високи цени. Според анализа потенциалът за продължителни смущения в доставките и загуби в производството продължава да оказва натиск върху пазара.

При най-лошия сценарий, ако прекратяването на огъня не се спазва и с постоянни загуби на производство в Близкия изток от около 2 милиона барела на ден Брентът може да достигне средно близо 115 долара през четвъртото тримесечие, съобщи банката.