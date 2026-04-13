ЕК ще препоръча намаляване на енергийни данъци и такси заради скъпите петрол и газ

Европейската комисия (ЕК) ще препоръча намаляване на енергийните данъци и таксите за електроенергийната мрежа, за да се стимулира внедряването на чисти технологии, като същевременно се смекчи ударът от покачващите се цени на петрола и газа.

На 22 април 2026 г. изпълнителният орган на ЕС трябва да приеме политически документ, в който се очертават действия за облекчаване на въздействието на все по-скъпите горива върху бизнеса и потребителите, според запознати с въпроса, цитирани от Bloomberg.

Ефективното затваряне на Ормузкия проток по време на войната с Иран задълбочи опасенията относно упорито високите цени на енергията.

Зависимостта на ЕС от енергийните доставки от Близкия изток е ограничена, но силната му зависимост от вноса на изкопаеми горива го прави податлив на глобални ценови шокове. Цената на природния газ в Европа скочи с 8,5% в понеделник, като повиши ръстовете си над нивата отпреди конфликта до 48%, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще блокират Ормузкия проток. Суровият петрол сорт „Брент“ поскъпва с 41% от началото на войната.

Цените на енергоносителите се изкачиха начело в политическия дневен ред на ЕС поради опасенията за намаляващата конкурентоспособност на региона в сравнение с Китай и САЩ.

Планът на Комисията ще бъде представен ден преди неформалната среща на лидерите на ЕС, които по-рано тази година призоваха изпълнителния орган на блока да предложи мерки за облекчаване на тежестта на цените на енергията за индустриите.

Комисията има ограничено пространство за маневриране, особено защото повечето държави членки търсят национални решения, адаптирани към техните политически и икономически нужди. Вместо да въвежда агресивни промени, инструментариумът на ЕК ще се стреми да осигури координиран подход, който избягва повишаване на инфлацията и фискалните дефицити. Същевременно подходът трябва да гарантира, че регионът ще продължи да намалява зависимостта си от изкопаеми горива.

От началото на войната в Иран 22 държави от ЕС са въвели повече от 120 некоординирани мерки на стойност над 9 млрд. евро, за да облекчат въздействието на по-високите цени на енергоносителите, според доклад на Института „Жак Делор“. Това се добавя към 13-те млрд. евро допълнителни разходи поради по-скъпия внос на изкопаеми горива.

Германия например прие в понеделник мерки на стойност близо 2 млрд. евро, за да облекчи влиянието на по-скъпите горива. Берлин ще намали временно акциза върху бензина и дизела с около 0,17 евро на литър за период от два месеца, обяви канцлерът Фридрих Мерц.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен сигнализира миналия месец, че всички краткосрочни мерки трябва да бъдат временни и целенасочени и ЕС трябва бързо да се справи със структурните фактори за високите цени на енергията, като се съсредоточи върху електроенергията.

Следващата седмица комисията ще обяви стъпки за подобряване на производителността на мрежовата инфраструктура и намаляване на таксите за мрежата, според източници на Bloomberg.

Комисията ще предложи и мерки за намаляване на данъчното облагане на електроенергията, премахване на някои такси и гаранции, че електроенергията се облага по-благоприятно в сравнение с изкопаемите горива.

Комисията има дългогодишна политика да не коментира проектодокументи.

Препоръките за енергоспестяване и подкрепата за чисти технологии в документа са предназначени да се основават на план, предложен от изпълнителния орган на ЕС през 2022 г., когато намаляването на руските доставки доведе цените на газа до рекордно високи нива.

Комисията няма да се въздържи от определяне на цели за намаляване на търсенето, подобни на обсъжданите преди четири години, според източниците на Bloomberg.

Не се предвижда и ограничение на цените на газа. По време на кризата през 2022 г. блокът въведе ограничение от 180 евро на мегаватчас върху референтните цени, но то така и не беше активирано.

Планът може да включва и насоки относно данъците върху неочакваните печалби на енергийните компании. Миналата седмица финансовите министри на Германия, Италия, Испания, Австрия и Португалия призоваха ЕС да обложи с данък неочакваните печалби, които енергийните компании реализират в резултат на войната.