Добивите намаляват, но европейските петролни гиганти печелят от високите цени

Печалбата на TotalEnergies се повишава с 2,9% на годишна база до 5,5 млрд. долара благодарение на по-високите цени на петрола и природния газ, съобщават от компанията в своя финансов отчет за първото тримесечие на годината. Периодът обхваща март - първия месец от войната в Иран, по време на който цената на петрола скочи над 100 долара за барел.

По данни на Световната банка кризата в Близкия изток е извадила от пазара рекордните 10 млн. барела дневно.

Спрямо последното тримесечие на 2025 г. печалбата расте с 41%, показва още отчетът.

Компанията е подновила работата на съоръженията за производство на втечнен газ в Мозамбик, което също има позитивен ефект на фона на поскъпването на петрола и природния газ след затварянето на Ормузкия проток. Печалбата на звеното за втечнен газ достига 1,3 млрд. евро, уточвяна изпълнителният директор Патрил Пуяне, цитиран от пресцентъра на Total.

Затварянето на съоръженията в Катар, Ирак и Обединените арабски емирства (ОАЕ) се отразява на около 15% от общия добив на петрол и прориден газ за компанията. Повишаването на цените обаче компенсира загубата.

По тази причина и ръководството на Total e решило да увеличи дивидента с 5,9% до 0,90 евро. Увеличават се и средствата по програмата за обратно изкупуване на акции - до 1,5 млрд. долара след 750 млн. долара през първото тримесечие.

Повечето петролни компании в световен мащаб са в положението на Total - затварянето на Ормузкия проток намалява добивите им, но високите цени увеличават печалбите.

Преди ден BP също съобщи за увеличаване на печалбата си до 3,2 млрд. долара в резултат от увеличените приходи от продажби и преработка на петрол. От компанията отбелязаха, че имат силни позиции в Мексиканския залив и това компенсира загубите в Близкия изток.

Shell ще публикува своите данни на 7 май, но в началото на април ревизира нагоре очакванията си за печалбата през първите три месеца на годината. От компанията отбелязаха, че имат ръст в приходите от производството на петролни продукти и търговията с петрол и петролните продукти.

През март цената на петрола се повиши с 43%.