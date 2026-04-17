Големите петролни компании печелят по 30 млн. долара на час от войната в Близкия изток

100-те най-големи петролни компании печелят по 30 млн. долара на час от войната в Близкия изток, сочи анализ на британското издание The Guardian. Според оценките неочакваните печалби, които реализират компаниите от поскъпването на петрола, ще достигнат 234 млрд. долара за 2026 година. Тези приходи се плащат от потребителите - през високите цени на горивата и сметките за електроенергия.

Една от най-печелившите компании, ако цената на петрола се задържи около нивото от 100 долара за барел, ще бъде Aramco, която ще получи почти 26 млрд. долара допълнително през 2026 година. Руските компании "Лукойл", "Роснефт" и "Газпром" ще реализират допълнителни печалби от общо 24 млрд. долара, посочва още The Guardian в своя анализ.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира преди ден пред ТАСС, че печалбата на Русия от войната в Иран се преувеличава.

Украинските власти се опасяват, че допълнителните средства ще финансират военните действия. Според руски финансисти обаче ситуацията в руската икономика е такава, че допълнителните средства няма да могат да финансират бюджетния дефицит. За първото тримесечие той вече надхвърли годишните прогнози и достигна 4,58 трилиона рубли (60,6 млрд. долара).

Възстановянето на петролните потоци ще отнеме месеци

The Guardian предупреждава още, че ще отнеме месеци за възстановяване на петролните доставки и цената на петрола ще остане висока още дълго време, дори и войната да приключи до дни. Ръководителят на Международната агенция за енергетика (МАЕ) Фатих Бирол изчисли в интервю за Neue Zuercher Zeitung, че около две години ще са нужни за възстановяването на енергийния сектор в Близкия изток след края на войната.

Той посочва, че срокът за ремонтите в отделните държави е различен - в Ирак възстановяването ще е по-бавно, отколкото в Саудитска Арабия, но като цяло срокът е около две години, допълва Ройтерс.

Преди дни консултантската компания Rystad Energy изчисли, че в конфликта в Близкия изток са нанесени щети за 58 млрд. долара на енергийната инфраструктура. Според МАЕ засегнати са поне 80 енергийни съоръжения - по близо една трета от тях има сериозни разрушения. Сред тях например е най-големият завод за производство на втечнен газ в света в Катар, както и и големи рафинерии в региона.

Прогнозата на Бирол за цената на петрола в момента зависи много и от отварянето на Ормузкия проток. Той припомня, че танкерите, които бяха натоварени преди началото на конфликта, точно започват да пристигат до своите дестинации, тоест пазарът все още не е усетил физическата липса на петрол.

Същевременно обаче скоро ще започне да се виждат липсващите товари през март и април. Бирол е категоричен, че МАЕ е готова отново да освободи петрол от своите резерви, но засега такъв ход не е необходим.