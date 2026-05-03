IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Канада е изнесла рекордни количества втечнен газ през април

Доставките са насочени към Азия и за първи път Китай е купил канадски природен газ, сочат данни на търговците

10:36 | 03.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

През април Канада е изнесла рекордните 1 млн. тона втечнен газ, пише Ройтерс, позовавайки се на данни на LSEG. Всички количества са насочени към Азия, като почти половината са доставени в Южна Корея.

Има доставени количества канадски газ и в Китай, сочат още данните. Пекин не внася втечнен газ от САЩ, след като Вашингтон наложи санкции през 2025 година. Китай обаче препродава втечнения газ по дългосрочните договори и печели от разликата на спот пазарите.

LNG Canada започна да изнася втечнен газ през миналото лято, но досега проектът не е достигнал своя капацитет от 14 млн. тона годишно, отбелязва още Ройтерс.

Цената на втечнения газ се повиши на фона на блокирания Ормузки проток, от където преминават към 20% от световните потоци на газ. Те са насочени основно към Азия, но прекъсването им се отрази на цената на газа в Европа заради засилената конкуренция за алтернативните доставки, идващи главно от САЩ. Търговията на нидерландската платформа TTF затвори април при цена от 45 евро за мегаватчас природен газ.

LNG Canada e съвместно предприятие между Shell, малайзийската Petronas,китайската  PetroChina, южнокорейската KOGAS и японската Mitsubishi.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:36 | 03.05.26 г.
втечнен газ LNG икономиката на Канада
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още