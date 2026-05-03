Канада е изнесла рекордни количества втечнен газ през април

През април Канада е изнесла рекордните 1 млн. тона втечнен газ, пише Ройтерс, позовавайки се на данни на LSEG. Всички количества са насочени към Азия, като почти половината са доставени в Южна Корея.

Има доставени количества канадски газ и в Китай, сочат още данните. Пекин не внася втечнен газ от САЩ, след като Вашингтон наложи санкции през 2025 година. Китай обаче препродава втечнения газ по дългосрочните договори и печели от разликата на спот пазарите.

LNG Canada започна да изнася втечнен газ през миналото лято, но досега проектът не е достигнал своя капацитет от 14 млн. тона годишно, отбелязва още Ройтерс.

Цената на втечнения газ се повиши на фона на блокирания Ормузки проток, от където преминават към 20% от световните потоци на газ. Те са насочени основно към Азия, но прекъсването им се отрази на цената на газа в Европа заради засилената конкуренция за алтернативните доставки, идващи главно от САЩ. Търговията на нидерландската платформа TTF затвори април при цена от 45 евро за мегаватчас природен газ.

LNG Canada e съвместно предприятие между Shell, малайзийската Petronas,китайската PetroChina, южнокорейската KOGAS и японската Mitsubishi.