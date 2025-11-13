Евродепутатите подкрепиха разхлабването на ESG регламента за бизнеса

Европейският парламент гласува за драстично разхлабване на правилата на блока за корпоративно отчитане след силен натиск, съобщава Bloomberg.

Това означава, че над 90% от компаниите, първоначално обхванати от изискванията за екологична, социална и управленска (ESG) отчетност, вече няма да е необходимо да ги спазват. Други ключови изисквания отпадат напълно. Законодателството сега трябва да бъде одобрено от държавите членки на Европейския съюз (ЕС).

„Върнахме конкурентоспособността в дневния ред и доказахме, че Европа може да бъде едновременно устойчива и конкурентоспособна“, заяви Йорген Варборн, шведски депутат от Европейската народна партия (ЕНП), който оглави преговорите.

Като дългогодишен бастион на ESG политиката, регулаторното отстъпление на Европа е поредният удар по идея, която става все по-противоречива. В САЩ ESG концепцията е критикувана от администрацията на президента Доналд Тръмп като антиамериканска.

В Европа опасенията тук са съсредоточени най-вече върху разходите, свързани със спазването на изискванията, а не върху идеологически аргументи.

Промените, договорени от законодателите на ЕС, налагат значителни промени при корпоративната отчетност. Онези 92% от компаниите, които биха били обект на Директивата за корпоративна устойчивост, вече няма да попадат в нейния обхват, изтъква Джулия Отен от неправителствената организация за застъпничество Frank Bold.

Законодателите също така гласуваха отпадането на изискването компаниите да изготвят планове за климатичен преход. Предложението за въвеждане на гражданска отговорност в целия ЕС също не е на дневен ред.

Законодателите не разгледаха въпроса за екстериториалността, който се очерта като особено труден въпрос за САЩ. Американските бизнес асоциации и главните прокурори на щатите твърдят, че е неразумно регламентите на ЕС да засягат американските компании, които правят бизнес в блока. Но с факта, че други части от законодателството са ефективно заличени, очакването сред законодателите на ЕС е, че САЩ ще видят това като победа.

Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономиката и производителността, заяви миналата седмица, че ЕС се вслушва в подобни опасения. Тереза ​​Рибера, вицепрезидент на Европейската комисия (ЕК), обаче предупреди в отделно изявление, че поддаването на натиска от страна на САЩ би попречило на способността на компаниите от ЕС да се конкурират на равни начала.

Очаква се преговорите с държавите членки за финализиране на промените в тези разпоредби да започнат почти веднага. Гласуването в парламента беше последната стъпка в мащабен процес на опростяване на регулаторните мерки, който е в ход в ЕС и е насочен към повишаване на конкурентоспособността в блока.

Критиците обаче предупреждават, че този ход рискува да подкопае по-голямата цел за постигане на климатичните и социални цели, ключови за ценностите на ЕС.

Законодателството беше „най-добрият инструмент за обезкуражаване на компаниите да се преместват в страни, които не зачитат социалните, екологичните или човешките права“, заяви Тери Райнтке, съпредседател на групата на Зелените и Европейския свободен алианс (ЕСА).

„Десните и крайната десница унищожиха способността ни да регулираме икономическите заинтересовани страни и основния ни инструмент за насърчаване на компаниите да запазват и създават работни места в ЕС“, изтъква Райнтке.