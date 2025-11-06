ЕК пренаписва ESG правилата за мениджърите на активи

Европейската комисия предлага значителни промени в правилата на блока за ESG фондовете, след като инвеститорите се оплакват от години от зелената рамка на блока, пише Bloomberg.

Изпълнителната власт на ЕС се стреми към основно пренаписване на регламента за оповестяване на устойчиво финансиране, според документ на комисията, видян от Bloomberg. Целта е да има три отделни категории инвестиционни продукти, свързани с околната среда, социалните въпроси и управлението.

От фондовете също така ще се изисква да оповестяват по-малко ESG данни, отколкото сега, като ще се премахнат и някои допълнителни изисквания.

Решението отразява променящото се настроение към ESG правилата в цяла Европа. Правителствата на континента предупреждават, че съществуващата регулаторна рамка възпрепятства конкурентоспособността на блока.

Инвеститорите и дори някои национални регулатори критикуват регламента, тъй като той изисква от компаниите да разкриват неналични за тях данни и концепции за устойчивост, които могат да бъдат погрешно изтълкувани.

ESG продуктите представляват почти половината от управляваните активи на ЕС и повече от 60% от фондовете в блока, според ЕК.

Комисията посочва, че има доказателства, че фондове са се представяли пред инвеститорите по подвеждащ начин и са „категоризирали финансови продукти като устойчиви, въпреки липсата на критерии, които биха могли да отговорят на тази цел“.

Брюксел признава, че не е постигната целта за защита на инвеститорите, а предложените нови категоризации биха им дали по-ясен избор.

Вместо категории за оповестяване, комисията препоръчва финансовите продукти, свързани с устойчивостта, „да се разграничават по отношение на това дали основната им цел е да преследват екологична, или социална устойчивост, да подкрепят цел, свързана с екологичен или социален преход, или да интегрират други съображения за устойчивост като част от своята стратегия“.

Комисията също така призовава фондовете, които твърдят, че са свързани с устойчивост, да инвестират поне 70% в активи, които са свързани с ESG стратегия. Държавните облигации с общо предназначение не могат да бъдат включени, тъй като понастоящем няма начин да се измери профилът на устойчивост на дадена държава, посочват от ЕК.

Според изчисления на изпълнителната власт на ЕС финансовите фирми ще спестят поне 25% от текущите разходи за съответствие в дългосрочен план след въвеждането на промените.

Комисарят по финансовите услуги Мария Луиш Албукерк заяви в реч на 5 ноември, че целта е да се въведе „по-ясна и опростена“ класификация на продуктите, припомня Bloomberg. Говорител на Комисията е отказал коментар.