Big Tech предлага нов източник за растеж на въглеродните кредити

Възходът на технологиите, свързани с изкуствения интелект, може да има страничен ефект: рязко увеличение на броя на големите технологични компании, които купуват въглеродни кредити, за да компенсират емисиите, генерирани от необузданото търсене на енергия, пише CNBC.

Технологични лидери като Amazon, Google, Meta и Microsoft, известни с общото название Big Tech, са увеличили покупките на въглеродни кредити, откакто появата на ChatGPT даде началото на надпреварата за развитие в областта наизкуствения интелект през 2022 г., показват данни на платформата за управление на въглеродни кредити Ceezer.

Всички компании са се ангажирали да постигнат въглеродна неутралност, но бързото развитие на енергоемкия изкуствен интелект повдигна въпроси дали тази цел е постижима. Кредитите позволяват на Big Tech да компенсират емисиите чрез финансиране на други проекти, които намаляват емисиите, като например технологии, които премахват въглерода от атмосферата.

Всеки въглероден кредит представлява един тон въглероден диоксид, намален или отстранен от атмосферата.

Amazon, компанията майка на Google Alphabet, Microsoft и Meta обмислят комбинирана инвестиция от близо 700 млрд. долара за подхранване на амбициите си в областта на изкуствения интелект само през тази година. Това включва изграждането на огромни центрове за данни, които също допринасят за по-високите нива на емисии.

Перспектви пред глобалния пазар на въглеродни кредити. Източник: CNBC

Тези компании увеличиха покупките си от 14 200 кредита за трайно отстраняване на въглерод през 2022 г. до 11,92 млн. кредита през 2023 г., въз основа на наличните пазарни данни от платформата Ceezer, която също така анализира информация от доставчиците на пазарни данни за въглеродните емисии Allied Offset и Cdr.fyi.

Тези покупки са се увеличили със 104% на годишна база през 2024 г. до 24,4 млн. кредита и със 181% до 68,4 млн. кредита през 2025 г.

Данните на Ceezer се фокусират върху отстраняването на въглерод, считано за постоянно, докато покупките на Microsoft обхващат диапазон от ограничено във времето отстраняване на въглерод.

Amazon отказа да коментира стратегията си за въглеродни кредити, докато Meta и Google не отговориха на исканията за коментар.

Ниска база

От четирите големи технологични компании, само Microsoft отчита устойчиви годишни покупки, които се простират назад до 2022 г. Кредитите също така се купуват на партиди, доставяни в продължение на няколко години, което би могло да изкриви числата.

Освен това няма задължение за тяхното докладване. Някои покупки може да не са били докладвани поради потенциален репутационен риск - първите въглеродни кредити бяха спорни, защото не представляваха реално намаляване на емисиите, изтъква главният изпълнителен директор на Ceezer Магнус Дрюелис пред CNBC.

Поради ограничените доставки на чиста енергия, която да поддържа развитието на изкуствения интелект, постигането на въглеродна неутралност е „невъзможно“ за големите технологични компании без отстраняване на въглерода, категоричен е Дрюелис.

Отстраняването на въглерод включва различни техники, като например директно улавяне от въздуха, при което се използват машини за изсмукване на въглероден диоксид, и процеси, които ускоряват способността на природата да улавя и съхранява въглерод.

Бен Рубин, изпълнителен директор на индустриалната коалиция Carbon Business Council, заяви пред CNBC, че скокът в покупките отразява доклада на ООН от 2022 г., в който се казва, че премахването на въглерод ще е необходимо за всички пътища за ограничаване на глобалното затопляне под 1,5 градуса по Целзий.

Устойчиво изграждане на изкуствен интелект

Сред големите технологични компании, Microsoft се смята за лидер в областта на климата. Шилпика Гаутам, главен изпълнителен директор на платформата за финансиране на климата Opna, заяви, че пазарът за отстраняване на въглерод е „основно Microsoft“.

Когато е попитана за покупките на въглеродни кредити, Microsoft предостави различни данни на Ceezer. Данните на компанията отразяват всички видове въглеродни кредити, не само тези, фокусирани върху трайното отстраняване на въглерод.

Microsoft споделя пред CNBC, че е отчела 247% увеличение на покупките на кредити от фискалната 2022 до 2023 година до 5 млн. броя, последвано от 337% скок от фискалната 2023 до 2024 година до 21,9 млн. кредита, като добавя, че отчита ръст от около 100% през последната фискална година.

Мелани Накагава, главен директор по устойчивост в Microsoft, изтъква, че компанията е фокусирана върху намаляване на емисиите и премахване на това, което не може да се премахне.

„Като пионер на пазара за отстраняване на въглерод, ние сме в уникална позиция да изпращаме сигнали за търсене, които могат да доведат до увеличаване на предлагането. Пазар за отстраняване на въглерод с повече решения и повече купувачи ще ни доближи до постигането на нашите колективни цели и ще доведе до положително планетарно и икономическо въздействие“, посочва тя.

Динамика при премахването на въглеродни кредити. Източник: CNBC

Microsoft не посочва конкретно дали покупките на въглеродни кредити са свързани със стратегията ѝ за изкуствения интелект.

Възобновяемата енергия вероятно ще играе важна роля в задоволяването на нарастващото търсене на енергия от центровете за данни, фокусирани върху изкуствения интелект.

Гаутам от Opna заяви, че покупките на въглеродни кредити от Microsoft до голяма степен „могат да се отдадат на изграждането на нейните центрове за данни“.

Според нея, инвестицията на Microsoft в компании, разработващи нисковъглеродни материали, като Sublime Systems и Stegra, потвърждава това.

Тя добавя, че „манипулацията“ на големите технологични компании за купуване на въглеродни кредити за компенсиране на емисиите противоречи на „тяхната убеденост и желание да строят по-устойчиво“.

Миналата година Amazon стартира платформа, където партньорите ѝ могат да купуват въглеродни кредити. Компанията инвестира и в намаляване на въздействието на използваните материали, водна и енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).