Георги Тахов: Над 1 млрд. лв. са субсидиите за земеделските стопани за тази година

Земеделските стопани през тази година се предвижда да получат финансов ресурс от над 1 млрд. лв. по общо 33 различни интервенции на директните плащания за Кампания 2025 и схемите на държавните помощи. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, цитиран от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

По време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор „Земеделие“ той съобщи, че днес Държавен фонд „Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025.

„Миналата година бяха изплатени около 650 млн. лева по 12 схеми, а тази година плановете ни са още по-амбициозни“, посочи д-р Тахов и напомни, че тази година беше трудна от климатична гледна точка на измръзвания, градушки и засушаване.

Той обясни, че средствата ще бъдат разплащани възможно най-бързо – в най-кратки срокове над 14 хиляди стопани ще получат плащания по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола.

Министърът допълни, че предстои и изплащане на помощ по de minimis за земеделските стопани, които отглеждат дребни преживни животни в зоните с ограничителни мерки заради заболяването шарка, както и компенсации за щети от неблагоприятни климатични условия.

„В последната десетдневка на ноември ще бъдат преведени средствата за измръзвания при овощни култури (сливи, праскови, нектарини, бадеми и др.), а веднага след 1 декември ще бъде извършено и най-голямото плащане – „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ)“, каза още земеделският министър.