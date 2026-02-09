ИПИ: Създаването на кадри за ключови здравни дейности е силно ограничено

В направление „Здравеопазване“ в средното професионалното образование* в България са предвидени девет професии, но реален прием през последните години се осъществява само в три – „Асистент на лекар по дентална медицина“, „Техник по очна оптика“ и „Изпълнител на термални процедури“. Те представляват 1% от план-приема в професионалните гимназии през последните три години, което показва, че създаването на кадри за ключови здравни дейности е силно ограничено. Изцяло липсва прием за учащи за здравни асистенти, болногледачи, парамедици и други.

Това отбелязва ново изследване "Профили на здравните професии в системата на професионалното образование" на Института за пазарна икономика (ИПИ).

В трите здравни професии с все още наличен прием през последните години се обявяват по около 400 места годишно (от общо по над 30 хиляди в професионалното образование). Така приемът в здравни професии е едва 1% от приема в средното професионално образование. Половината от тях са за изпълнители на термални процедури. Техници по очна оптика пък традиционно (за последните три учебни години) са по една паралелка в столицата и във Варна. За асистенти на лекари по дентална медицина план-приемът обикновено е за намалени паралелки (с по 13 ученици).

В повече от половината области на страната няма никакъв прием по здравни професии, като броят на учащите е изключително нисък дори в големите области. Липсата на регионално разпределение на подготовката задълбочава недостига на специалисти на местно ниво.

Данните на местно ниво показват, че професионално средно образование в направлението на здравеопазването се предлага в около половината области. Най-голяма е бройката – 78 ученици – в столицата, следвана от тази в Бургас и Варна – по 52 ученици. И в трите области обаче това е под 2% от приема в професионалните гимназии. В 13 области изобщо няма такъв прием – основно около столицата и в Североизточна България.

Дуалното обучение напълно отсъства от здравните професии в планирания прием за учебната 2025/2026 година, въпреки че успешното им усвояване е силно зависимо от развитие на практическите умения и подготовка в работна среда.

И като цяло в страната дуалната форма не е силно застъпена – едва 9% от приема през настоящата учебна година – но в направлението на здравеопазването буди недоумение тоталната му липса, предвид че приемът на изпълнителите на термални процедури, например, обикновено е в региони, в които има балнео- и СПА центрове, а зъболекари има навсякъде.

На този фон краткосрочните потребности на работодателите показват силно търсене на болногледачи, здравни асистенти, техници по очна оптика и дентални асистенти и др., което рязко контрастира с липсата на прием по много от тези професии. Потребностите от работна сила със средно професионално образование през следващата една година са основно за болногледачи и здравни асистенти – по над 500 броя през 2025 година. Те съставляват близо 1% от търсените кадри годината.

Средносрочните и дългосрочните потребности отчитат значително търсене във всички поднаправления на здравеопазването: здравни грижи, дентална медицина, диагностика, лечебни технологии и рехабилитация. В някои области делът на заявените нужди надхвърля 10% от всички търсени кадри.

В останалите страни в ЕС здравеопазването е едно от най-силно застъпените направления в средното професионално образование, посочва анализът.

Основни препоръки на ИПИ са за възстановяване и разширяване на приема в професии с доказано високи потребности – здравни асистенти, парамедици, техници по лечебни и диагностични дейности; въвеждане на нови професии и специалности като разпространените в ЕС помощник-медицинска сестра, помощник на фармацевт, лабораторен техник и др.; въвеждане и активно насърчаване на дуално обучение в здравните професии, с участие на болници, дентални практики, рехабилитационни и СПА центрове, аптеки; изграждане на система за редовен мониторинг на потребностите от кадри в здравеопазването и по-добра координация между образователната система и пазара на труда.

* Професионалното направление „Здравеопазване“ в системата на средното професионално образование обхваща разнообразни професии, които се различават по степен на отговорност, изисквания към подготовката и възможности за реализация. В рамките на действащия до края на 2025 г. Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) са включени девет професии и единадесет специалности, разпределени в четири направления: здравни грижи, дентална медицина и зъботехника, медицинска диагностика и лечебни технологии, както и терапия и рехабилитация.