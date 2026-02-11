Какви са възможните решения срещу недофинансирането на здравеопазването?

Има няколко възможни сценария срещу недофинансирането на здравеопазването у нас – повишение на здравната вноска, увеличаване на данъци или акцизи върху стоки с високо съдържание на захар и сол, тютюневи или алкохолни изделия. Това коментира здравният икономист Аркади Шарков от ЕКИП в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според събеседника това би бил по-безболезненият вариант, докато по-болезненият е увеличение на здравната вноска от 8% на 10%, което временно би покрило растящите разходи.

„Проучванията показват, че рано или късно увеличаването на финансирането – чрез вноски, данъци или акцизи – ще бъде неизбежно, ако искаме да запазим достъпа до здравни услуги“, посочи Шарков.

Той отчете, че системата страда от хронично недофинансиране на редица дейности. Според направени изчисления 207 клинични пътеки – или около 77% от всички, могат да се определят като недофинансирани и имат нужда от актуализация на цените. Особено тежко е положението при долекуването и дългосрочните грижи, където недостигът на средства е между три и четири пъти спрямо реалните разходи.

Проблемите не се ограничават само до болничната помощ. В извънболничната помощ разходите на общопрактикуващите лекари са нараснали с 20-25%, което допълнително затруднява устойчивостта на сектора.

Допълнителното здравно осигуряване може да бъде ефективен инструмент, ако не дублира напълно пакета на НЗОК, смята Аркади Шарков. В момента този пазар е около 95% корпоративен и едва 5% индивидуален, посочи той.

„Независимо дали през НЗОК, или чрез допълнителен фонд, постъпленията в системата трябва да се увеличат. България е последна в ЕС по разходи за здраве – около 5% от БВП и 8% за здравно осигуряване при средно 12-15% в ЕС“, припомни икономистът.

Според Шарков дългосрочното решение ще изисква политическа воля и баланс между нарастващите разходи за отбрана и нуждите на здравеопазването.

