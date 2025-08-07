Проект за възстановяване на Симеоновския лифт е подаден в Столична община

В Столична община е постъпил проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на лифта „Витоша ски“ АД, която е собственост на италианската компания TechnoAlpin. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Симеоновският лифт, който бе единственият работещ през последните години, беше спрян окончателно в края на 2023 г.

"Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана", посочи Терзиев. През април неговият екип представи Визия за Витоша. „Ясно заявихме какво трябва да се случи, за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции", допълни той.

"Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август, ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове", отбеляза Терзиев.

План Б предвиждаше възстановяване на Драгалевския лифт с общински средства.

Идейният проект за Симеоновския лифт включва разработки на двата водещи производителя на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Какво предстои?

Според Васил Терзиев след внасянето на идейния проект в общината следва анализ на законовата рамка, което е отговорност на министерствата на земеделието и на околната среда и водите и на Народното събрание.

Трябва да е актуализира и Планът за управление на природен парк "Витоша", за което отговарят същите министерства и Министерски съвет. Столична община пък ще се заеме с приемането на подробни устройствени планове за осъществяването на проекта.

"Вече работим по нужните градоустройствени процедури. От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята", каза Терзиев.