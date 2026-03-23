Звено на Alphabet ще стартира доставки с дронове в район на Сан Франциско

Компанията за доставка с дронове Wing, част от Alphabet Inc., ще започне да превозва пратки до домовете в района на залива на Сан Франциско, Калифорния, по-късно тази година, разширявайки се на един малък, но бързо развиващ се пазар, съобщава Bloomberg.

В партньорство с редица компании, включително Walmart Inc. и DoorDash Inc., Wing вече предлага доставки с дронове в Северна Каролина, Вирджиния и Австралия, но това е първият път, когато потребителите на местния пазар на компанията ще могат да изпробват технологията.

Wing, която превозва пратки, прикрепени към бяло-жълт дрон с много витла, не е посочила стартова дата, нито конкретни градове.

Усилията на звеното на компанията майка на Google са част засилващия се тласък на популярни потребителски приложения като Grubhub и Uber Technologies Inc за доставяне на пратки чрез дронове, като се надяват, че купувачите и търговците на дребно ще възприемат технологията в стремеж към по-бързо обслужване.

Федералната авиационна администрация на САЩ строго регулира въздушното пространство и усилията на компаниите остават ограничени по мащаб.

„Включването на доставка с дронове в района на залива е поредната стъпка в амбициозния план на Wing да превърне бизнеса в национална логистична мрежа“, заяви компанията.

По-рано тази година Uber обяви, че ще стартира търговска услуга за доставки с дронове в Ирландия, което ще отбележи първото внедряване на безпилотни апарати от американската компания за споделено пътуване в Европа.

Компанията си партнира с Manna, оператор на търговски дронове, който вече доставя малки предмети, като зарядни за телефони, фармацевтични продукти и храна за жителите на Дъблин и Корк. Стандартното време за доставка е около три минути.

Миналия септември Uber обяви партньорство с компанията за дронове Flytrex в САЩ, за да стартира услуга за доставка с дронове, която ще намали времето за пренос, ще свие разходите и ще намали емисиите в сравнение с традиционните методи за доставка.

Сред основните играчи на пазара на транспортни дронове изпъкват българската компания „Дронамикс“, Cana LLC, Drone Delivery Canada, Flytrex Aviation Ltd., китайската Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd., Hardis Group, Matternet, Volocopter Gmbh, Wing и Zipline International Inc.