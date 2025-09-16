Индийска група предлага да придобие звеното на Thyssenkrupp за производство на стомана

Thyssenkrupp AG е получила оферта за придобиване на стоманодобивното ѝ звено от индийската Jindal, с което германската група открива нова глава в процеса на търсене на нов собственик на буксуващия бизнес, съобщава Bloomberg.

Индустриалният гигант заяви, че ще оцени внимателно необвързващата оферта на Jindal, без да разкрива нейния размер. Thyssenkrupp добавя, че преценява дългосрочната жизнеспособност на подразделението, зеления преход и бъдещето на работните места в неговите обекти.

Някога символ на германската индустриална мощ, с интереси, обхващащи стоманата, асансьорите и машиностроенето, Thyssenkrupp прекара години в разделяне на конгломератната си структура. Стоманодобивното подразделение, в което работят около 26 хил. души, е притиснато от нарастващите сметки за енергия, покачващите се лихвени проценти и хронично ниските цени на стоманата. Загубите и отписванията пресушиха паричните средства на концерна.

Последният кандидат-купувач е част от Jindal Group, един от най-големите индустриални конгломерати в Индия, чиято дейност обхваща стоманата, енергетиката и инфраструктурата. Компанията се разширява в чужбина и се позиционира, за да отговори на нарастващото търсене и да се конкурира в световен мащаб.

Индийската група обещава да завърши изграждането на нов завод в Дуйсбург, Германия, който използва водород вместо въглища за производство на желязо, и да добави още модерни електрически пещи в най-голямата икономика на Европа. С тези подобрения Thyssenkrupp може да се превърне в най-големия производител на нискоемисионна стомана в Европа, изтъква Jindal.

Преди финансовата криза от 2008 г., Thyssenkrupp беше доминиращ световен играч в множество индустрии, включително производство на стомана, индустриално инженерство и асансьори. Оттогава ръководството ефективно свива конгломерата до по-малък набор от бизнеси, които могат по-добре да издържат на волатилните пазари.

Стоманодобивното звено на компанията отчете загуба преди лихви и данъци за периода април-юни, като приходите намаляват с 13% до около 2,45 млрд. евро. Производителите в региона се сблъскват с приглушеното търсене от автомобилната индустрия.

Представителите на труда приветстваха интереса на Jindal, като заместник-председателят на синдиката IG Metall Юрген Кернер заяви, че това е „фундаментално добра новина“ за служителите, предвид достъпа на индийската група до суровини и експертиза в производството на зелена стомана.