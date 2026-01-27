Васил Живков: Кризата около „Кроношпан“ застрашава цялата верига в дървопреработването

Кризата около временното затваряне на „Кроношпан“ поставя под риск цялата верига в дървопреработването – от горските стопанства до мебелните производители. Това каза проф. Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че секторът предупреждава за потенциални загуби за бизнеса за около 1 млрд. лева и сериозни затруднения в снабдяването с материали. „Духът вече е изпуснат от бутилката“, коментира проф. Васил Живков и подчерта, че временното затваряне на завода във Велико Търново поставя под риск не само производството на плоскости, но и целия сектор. Според него проблемът е можел да бъде избегнат с навременен диалог между институциите, местната общност и инвеститора.

„Макар измерванията да не показват замърсяване на въздуха, миризмите създават реален дискомфорт, който изисква техническо решение, а не административно блокиране“, добави той.

По думите на председателя на браншовата камара „сигналът към индустрията е тревожен“, тъй като „Кроношпан“ е инвеститор клас А.

Проф. Живков посочи, че ефектите от спирането на завода се разпростират далеч отвъд конкретното предприятие. „Милион и половина кубика дървесина няма да бъдат добити. Това означава по-малко приходи за горските стопанства, риск за поддръжката на горите и потенциални щети от вредители и пожари. По веригата нагоре мебелните компании също са изправени пред недостиг на материали, забавени доставки и по-високи цени“, изброи последствията от принудителното спиране на „Кроношпан България“ председателят на браншовата камара.

Проф. Живков отбеляза, че в бизнеса няма вакуум и очаква да влязат като материали „плочи от трети страни с неясен произход и качество“. Той допуска, че това може да удари конкурентоспособността на българските производители.

„Въпреки силния ръст от 15% през 2025 г., очакванията за 2026 г. са по-предпазливи заради охлаждането на пазара и несигурната регулаторна среда. Европейските екологични изисквания и конкуренцията от трети страни допълнително засилват натиска върху българските производители“, анализира ситуацията на пазара Васил Живков.

Какво е решението на кризата с „Кроношпан България“? Кои са вътрешните и външните предизвикателства пред мебелната индустрия? Защо екологичните регулации в ЕС поставят европейските производители в неравностойна позиция? Какви са предимствата на българските мебели?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.