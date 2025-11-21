Потреблението и вносът на мебели в България са отбелязали рекорд през 2024 г., сочат данни на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост в България (БКДМП), представени от проф. д-р Васил Живков по време на годишната конференция на камарата в Боровец.

Нарастването на потреблението на мебели се дължи на повишаването на жизнения стандарт на българите, които все повече си позволяват да купуват нови мебели и да инвестират в обзавеждане на своите домове. Оофисите, хотелите и търговските обекти също променят своето обзавеждане, отбеляза проф. Живков.

Вносът на мебели в България също бележи рекорд от 471 млн. долара през 2024 г., като за десет години той е нараснал 3,5 пъти. „Това е следствие от увеличаването на потреблението, тъй като българската мебелна промишленост частично покрива българския пазар, но и изнася за външни пазари. Затова част от потреблението се задоволява от вноса, като една трета от него идва от Китай“, съобщи проф. Живков.

16% от вноса на мебели в България през миналата година е дошъл от Турция, а 12 на сто – от Полша.

Миналата година страната ни е изнесла мебели на стойност 501 млн. долара, като след връхната точка от 568 млн. долара през 2021 г. стойността на износа на мебели от страната ни върви трайно надолу. Част от него е реекспорт.

Една пета от произведените в България мебели отиват за Румъния, а следващите два големи пазара да родните производители за Гърция и Полша.

Миналата година в страната ни са произведени мебели на обща стойност 535 млн. долара, като тя все още не може да достигне пика от 2021 г. от почти 600 млн. долара. Най-голям дял в производството заемат мебелите от масивна дървесина и дървесни материали с 27,6%.

Полша е водещ пазар в Източна Европа, Турция е лидер на Балканите

Полша е водеща в Източна Европа по производство, внос, износ и потребление на мебели през 2024 г. Производството в страната е достигнало обща стойност от 15,2 млрд. долара, като далеч след нея се нарежда Литва с 2,6 млрд. долара. Мебели за повече от 1 млрд. долара миналата година са произведени също в Словакия и Унгария.

Потреблението на мебели в Полша възлиза на малко над 5 млрд. долара, а износът ѝ достига малко над 14 млрд. долара.

Турция е лидер на Балканите с производство на обща стойност 7,4 млрд. долара, като далеч изпреварва Румъния, която е произвела мебели на обща стойност 2,5 млрд. долара миналата година. Унгария и Хърватия са едни от малкото страни в региона, при които се наблюдава спад на производството и износа за последните десет години за сметка на сериозно увеличение на вноса и потреблението.

Словения е страната с най-драстичен спад на производството в Източна Европа – през 2008 г. страната е произвела мебели за 1,2 млрд. долара, докато миналата година производството е намаляло до едва 550 млн. долара.

Предизвикателства пред бранша в България и Европа

Ниската производителност на труда, новите екорегулации и възможността пазарът в Европа да бъде залят с мебели от Китай заради митата на президента на САЩ Доналд Тръмп са сред водещите предизвикателства за бранша, отбеляза проф. Живков.

В мебелната промишленост в България са заети 22 хил. души, а стойността на производството достига 500 млн. долара. В същото време във Франция в сектора работят 18 хил. души, които произвеждат мебели на стойност 7,5 млрд. долара. „Това показва сериозно изоставане в производителността, което трябва да бъде преодоляно, изтъкна председателят на БКДМП.

Европейският съюз си поставя за цел да се бори с обезлесяването, да намали количеството мебели, които се депонират в сметищата – 10 млн. тона годишно в Европа, и да оптимизира използването на суровината. От основно значение тук са Регламентът за обезлесяването EUDR и Регламентът за екодизайн и устойчиви продукти ESPR. Браншът настоява за отлагане с една година на основните задължения, предвидени в регламента EUDR и за облекчаване на административната тежест за малките и микропредприятията.

По отношение на регламента ESPR индустрията настоява акцентът да се постави върху изисквания за дълготрайност, надеждност и възможност за ремонт на мебелите, а не върху стриктен процент рециклирани или рециклируеми материали. На европейско ниво се работи и върху дигитален паспорт на мебелите, който ще посочва въглеродният им отпечатък.

Мебелният бранш в Европа настоява и за засилен контрол върху вноса заради риска мебели от Китай да бъдат пренасочени към европейския пазар вследствие на митата на президента Доналд Тръмп.

И още тенденции от света

Китай, Виетнам и САЩ са водещите производители на мека мебел в света. Пазарът в САЩ е на стойност 21,1 млрд. долара и се очаква да достигне 27,6 млрд. долара през 2030 г. благодарение на директни онлайн продажби и опитите на президента Тръмп да върне производството в страната. Двигател на онлайн търговията са представителите на поколението Y (родените между 1980 и 2000 г. – бел. ред.), които предпочитат онлайн пазаруването с 3D визуализации.

В световен план се очаква разходите за висок клас мебели да нараснат, като според анализатори този ръст ще достигне 5,8% до 2030 г. благодарение на желанието на потребителите за дълготрайност, етично производство и ръчно изработени изделия. Както екокожата, така и алтернативите на кожата на растителна основа разширяват пазарния си дял, като привличат купувачи, заинтересовани от устойчивостта и екосъобразността на продуктите.

Световният пазар на офис мебели възлиза на около 49 млрд. долара, а водещите вносители са САЩ, Германия и Франция. Европейският пазар е на стойност 9,5 млрд. евро, като показва стабилност през последните две години благодарение на положителна тенденция при вноса.

Дизайнът на офис мебелите все по-често се вияе от жилищната среда с акцент върху функционалност и интегриране на технологични решения. Очаква се големите търговци да въведат отделни секции за рециклирани и възстановени офис мебели.

Производството на кухненски мебели в Европа е за около 18 млрд. евро. САЩ са най-големият вносител на кухни в света с обем от 4,5 млрд. долара през 2024 г. Концепцията за отворен план – кухни, интегрирани с дневна и трапезария, остава популярна в Европа, като намира приложение в 42% от новите жилища. Концепцията е популярна и в България.

Италия е водещ износител на кухни в Европа с 2,8 млрд. долара през 2024 г., следвана от Полша и Германия. В европейските кухни има ръст на търсенето на смарт уреди, докато преди пет годиин основното внимание е било насочено към енергийната ефективност. Кухненските електроуреди в Европа са генерирали приходи от близо 50 млрд. долара през миналата година, като с най-голям процент са фурните и котлоните.

Производството на матраци в света достига близо 55 млрд. долара през 2024 г., като се очаква да се увеличи до 91 млрд. долара през 2032 г. Водещи производители са Китай, САЩ, Индия и Бразилия. Онлайн търговията постепенно увеличава дела си и в този сегмент. Индия е най-бързо растащият онлайн пазар на матраци, а процентът на хората, които пазаруват матраци онлайн е най-висок в Южна Корея.