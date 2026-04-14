Boeing изпреварва Airbus по доставки през първото тримесечие

Boeing Co. отново засенчи европейския концерн Airbus SE при доставките а самолети през първото тримесечие, като американският производител достави 143 машини, съобщава Bloomberg.

Компанията е предала на клиентите си 114 самолета модел 737 и 15 самолета модел 787 Dreamliner, заедно с осем самолета модел 777 и шест самолета модел 767, през периода януари-март. Това представлява 10% увеличение спрямо същото време на предходната година и значително повече от 114-те самолета, доставени от Airbus за същото време.

Инвеститорите следят отблизо производството на самолети 737 и 787 Dreamliner, тъй като те са ключови източници на парични средства, необходими за възстановяване на баланса на Boeing след серия от оперативни и качествени проблеми през последните години.

Производителят на самолети спечели множество поръчки по време на настоящата президентска администрация на САЩ, като подобни покупки заемат видно място в търговските споразумения, които президенттът Доналд Тръмп иска да сключи с други страни.

През 2025 г. Boeing продаде повече самолети от Airbus, слагайки край на седемгодишната серия, в която оставаше на второ място. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи похвали резултата на производителя по-рано този месец.

Междувременно Airbus се сблъсква с проблеми с веригата на доставки, които ограничават производството и повдигат въпроси дали базираната във Франция компания може да постигне годишната си цел от 870 доставки.

Авиационният сектор преживява един от най-трудните си периоди, тъй като цените на самолетното гориво се покачват рязко на фона на конфликта в Иран, а някои от най-големите авиокомпании в света ограничават дейността си заради боевете в региона.