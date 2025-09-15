Как новите технологии помагат на учители и ученици в клас?

Образователната платформа "Буки" започва новата учебна година с над десет нови програми, които включват теми като изкуствен интелект, финансова грамотност и програмиране на игри. Целта е да се подпомогне учебният процес с дигитални ресурси, като всички материали са безплатни, лесни за ползване и достъпни за всеки учител чрез онлайн профил. Това разказа Ивайло Бонев, изпълнителен директор на "Буки" и "Училищна Телерик Академия", в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

"В платформата имаме над 10 нови програми за ученици в цялата страна. Целта е да направим така, че учителите и учениците в цялата страна да имат достъп до интересни иновативни програми, с които да подкрепим процеса в класната стая", каза събеседникът.

Започнахме да дигитализираме съдържанието, да създаваме готови презентации, работни файлове, материали, които всеки учител да може да ползва с учениците си, като тази година надграждаме програмите в посока теми, които са важни за учителите и които самите учителите са ни подали, че имат нужда от помощ в класната стая, разказа Бонев. Това включва теми, които не са много застъпени в час, като изкуствен интелект или финансова грамотност, добави той.

"Стараем се в дигиталната платформа да подготвим така програмите, че те да бъдат лесно достъпни за всеки учител в страната", каза Бонев.

Всеки учител може да си направи абсолютно безплатен профил, да разгледа програмите на платформата и да прецени до каква степен са подходящи за учениците и за процеса в класната стая.

"В абсолютно всяка програма имаме разработени теми и по часове самото преживяване в класната стая, подредба по минути на часовете, разработени презентации, бележки, интерактивни видеоматериали и ресурси, които всеки учител може не само да свали и да ползва, но и да сподели с учениците в класната стая", поясни гостът.

Изкуственият интелект е тема, за която учителите са заявили, че имат нужда от подкрепа, като идеята зад разширената програма е да се помогне на преподавателите в използването на различните AI инструменти, каза Бонев.

Той отбеляза, че технологиите и изкуственият интелект са инструменти, които ще подкрепят не само учителите, но и учениците да рабоят по-автоматизирано и по-бързо.

Рисковете, които крие изкуственият интелект, са свързани с автоматизиране, делегиране на изкуственият интелект да мисли вместо учениците. „В програмата, която сме разработили, фокусът пада върху това не как учениците да делегират работата на един външен инструмент, а по-скоро как да бъдат подкрепени в това да бъдат по-креативни, да могат да опитат различни посоки на своите идеи, които да приведат в реална среда, работейки със своите съученици и създавайки презентации, кратки видеа", каза Бонев.

Новите технологии вече създават нови професии и тази промяна навлиза в българското образование под една или друга форма.

"В програмите, които създаваме в платформата "Буки", всъщност това е един от фокусите. Създавайки програми в посока програмиране на игри, ускорено учене, финансова грамотност, всъщност ние да адресираме тези важни умения, които са необходими и които не винаги са изцяло застъпени в програмата", посочи събеседникът.

Повече за новите програми на "Буки" може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.