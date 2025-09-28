Украйна е подложена на масирана атака с ракети и дронове, трима души са загинали

Киев беше подложен на масирана бомбардировка с дронове и ракети рано в неделя в една от най-големите според независими наблюдатели руски атаки срещу украинската столица и района около нея от началото на пълномащабната война, предава Ройтерс.

Най-малко трима души са били убити, а около десет – ранени, в града, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация в Киев, в приложението „Телеграм“. Според неофициална информация сред загиналите има 12-годишно момиче, уточни Ткаченко.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Русия е извършила „масирано“ въздушно нападение срещу страната със стотици ракети и дронове. Според него атаката подчертава необходимостта от повече наказателни санкции срещу Русия, за да бъде приндена да спре агресията си.

„Путин трябва да усети опасността от продължаването на тази война – лично за него, джобовете на неговите другари, икономиката му и режима му“, написа Сибиха в социалната мрежа Х, имайки предвид руския президент Владимир Путин. „Това може да го накара да спре тази безсмислена война“, допълни той.

Редица други области също бяха поразени при удара, като най-малко 16 души, включително три деца, са били ранени в южния град Запорожие, съобщиха властите.

Редица сгради са били повредени и подпалени в Запорожие, показват кадри, публикувани в социалните мрежи.

В Киев дронове прелитаха над града, а противовъздушната артилерия стреляше в продължение на няколко часа, съобщиха очевидци пред Ройтерс. Чуваха се и силни експлозии. Към 9,15 ч. атаката продължаваше.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че е пламнала сградата на държавната кардиологична болница в резултат на атаката.

Някои местни жители избягаха в метростанциите дълбоко под земята, за да потърсят безопасност, като спаха на импровизирани легла или седяха на шезлонги, като следяха събитията на телефоните си.

Съседна Полша затвори въздушното си пространство близо до два от югоизточните си градове и военно-въздушните ѝ сили излетяха с изтребители в отговор на атаката.

Руското министерство на отбраната, от своя страна, съобщи днес, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 41 украински дрона.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 41 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип: 12 - над територията на Курска област, 10 над Брянска област, 8 - над Белгородска, 4 над Тулска, 3 над Ярославска област, 2 - над Ростовска област и по един над Новгородска и Самарска област", посочи ведомството, цитирано от ТАСС.

НАТО разширява мисията си в Балтийско море

НАТО съобщи вчера, че разширява мисията си в Балтийско море с фрегата за противовъздушна отбрана и други средства в отговор на нахлуването на дронове в Дания.

Неустановени дронове бяха наблюдавани близо до военни съоръжения в Дания през нощта, съобщиха въоръжените сили на страната в събота, след няколко нахлувания на дронове близо до летища и критична инфраструктура тази седмица.

Летището в Копенхаген, най-натовареното в скандинавския регион, затвори за няколко часа късно в понеделник, след като редица големи дронове бяха видени във въздушното му пространство. Пет по-малки датски летища, граждански и военни, също бяха затворени временно през следващите дни.

В отговор НАТО ще „прояви още по-голяма бдителност с нови многофункционални средства в региона на Балтийско море“, заяви алиансът в изявление, изпратено по имейл на Ройтерс.

Той допълни, че новите средства включват „платформи за разузнаване и наблюдение и най-малко една фрегата за противовъздушна отбрана“.

Говорител на НАТО заяви, че няма да предоставят подробности за това кои страни допринасят с допълнителните средства.

Новите средства ще засилят мисията на НАТО „Балтийски страж“, която започна през януари в отговор на поредица от инциденти, при които бяха повредени електропроводи, телекомуникационни връзки и газопроводи на дъното на Балтийско море.

Страните от НАТО изпратиха фрегати, самолети за патрулиране и военноморски дронове като част от мисията, за да помогнат за защитата на критична инфраструктура.

Този месец алиансът започна и мисията „Източен страж“, за да подсили отбраната на източния франг на Европа в отговор на нахлуване на руски дронове в полското въздушно пространство.

Русия оспори, че руски самолети са нарушили въздушното пространство на Естония и заяви, че дроновете ѝ не са планирали да поразяват мишени в Полша.

Германският външен министър Александър Добринт заяви в събота, че заплахата от дронове е „висока“ и че страната ще предприеме мерки да се защити.

Лавров: Агресия срещу Москва ще срещне решителен отговор

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на Запада в събота, че агресия срещу Москва ще срещне „решителен отговор“ и предупреди срещу опити за сваляне на самолети в руското въздушно пространство. Той обвини също Германия в милитаристична реторика.

Лавров заяви пред Общото събрание на ООН, че Русия никога не е атакувала страни членки на ЕС или НАТО с дронове или ракети и че няма планове да го прави в бъдеще.

Той допълни, че само „политически слепите“ биха очаквали Украйна да се върне някой ден в границите си преди нашествието на Русия, което започна през февруари 2022 г., в косвен отговор на уверението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Киев може да си върне всички окупирани територии от Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украински официални представители ще посетят САЩ този или следващия месец за разговори за големи оръжейни покупки и сделки за производство на дронове.

Зеленски беше в САЩ тази седмица за Общото събрание на ООН и се срещна с Тръмп. Той заяви, че е споделил с него „известно виждане за това какво може да се направи“ в отговор на действията на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Украйна е подготвила списък за около 90 млрд. долара с американски оръжия, които иска да купи.

„Освен голямата оръжейна сделка, която наричаме „Мега сделката“, обсъдихме и „сделка за дронове“. Технически групи вече започнаха да работят по тази сделка“, каза Зеленски пред репортери, като ги уведоми за посещението си в САЩ. „Тя се отнася за дронове, които САЩ ще купят директно от Украйна“, уточни той.

Зеленски съобщи още, че Украйна вече е разположила една противоракетни система Patriot, получена неотдавна от Израел, и очаква да получи още две такива системи тази есен.

Подсилването на противовъздушната отбрана и защитата на градовете и местните жители от руските бомбардировки остава основен приоритет за правителството на Зеленски.

„Безсмислено е да очакваме Русия да предприеме помирителни стъпки към Украйна. Затова Украйна трябва да предприеме съответните стъпки към Русия“, заяви украинският президент.