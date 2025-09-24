Украйна очаква от САЩ "специфични" системи за ПВО за защита от руските ракети

САЩ могат да дадат на Украйна "специфични" системи за ПВО, не само Patriot, защото единствената успешна инициатива на Русия в момента са масираните въздушни удари по територията на страната, каза украинският президент Володимир Зеленски в брифинг след срещата си с американския му колега Доналд Тръмп. Двамата разговаряха в Ню Йорк, където се провежда Общото събрание на ООН.

Зеленски определи срещата като най-ползотворната между двамата досега и допълни, че е имал възможност да покаже на американския си колега данни за фронтовата линия и състоянието на Русия. Информацията, с която разполага Белият дом, съвпада до голяма степен с нашите разузнавателни данни, допълни още украинският държавен глава пред журналисти.

Зеленски определи, че изявленията на Тръмп, че Украйна е способна да си върне териториите, могат да променят всичко. "Тръмп сам по себе си е играч, който може да промени всичко", допълни още той. Тръмп публикува в социалните мрежи този си коментар, който се различава много от всички негови думи за войната. Преди седмици той беше категоричен, че Украйна трябва да предаде своите територии в замяна на мир.

Украинският президент уточни, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурността на Украйна след края на войната, но отказа да даде повече детайли, допълвайки, че предстоят дискусии. Темата за гаранциите стана причина за сблъсъка между Зеленски и Тръмп в Овалния дом през февруари. Европейските съюзници на Украйна също са готови за подкрепа, като отново ангажиментите, които обхващат сигурността на Украйна могат да бъдат по "суша, въздух и море".

В социалната си мрежа Truth Social пък Доналд Тръмп коментира, че Украйна е способна да отвоюва цялата своя територия от Русия, както и че истинска военна сила би превзела Украйна за по-малко от седмица. "Успех на всички", написа той и допълни, че САЩ ще продължат да продават оръжие за НАТО и да позволяват на алианса да прави с него каквото прецени.

Страните от НАТО могат да свалят руски самолети над своята територия

Преди разговора си със Зеленски Доналд Тръмп кратко и еднозначно потвърди, че страните от НАТО могат да свалят руски самолети над своята територия, но и допълни, че ще "зависи от обстоятелствата" дали САЩ ще окажат съдействие на своите съюзници при това положение.

В същото време държавният секретар Марко Рубио коментира в интервю за CBS, че НАТО ще "пази всеки сантиметър" от своята територия. "Не мисля, че някой говори за сваляне на самолети, които не нападат", допълни още той.

Коментарите са свързани с нарушаването на въздушното пространство над Естония, което направиха три руски изтребителя МиГ-31 в края на миналата седмица. Те прекараха 12 минути над Естония, без да реагират на съобщенията, и бяха ескортирани от самолети F-35 на съюзници, участващи в мисията "Въздушна полиция". Това нарушение предизвика коментари и искания за по-остра реакция на алианса при следваща такава провокация.

Колко далеч могат да стигнат руските дронове над Европа?

Освен самолетите руски дронове навлязоха над въздушното пространство на Полша, а има съмнения, че Русия е замесена и в появата на дронове над Осло и Копенхаген, които затвориха летищата за часове. Военните анализатори от Defense Express изчислиха колко далеч могат да стигнат руските дронове над Европа.

Руските разработки, базирани на иранските дроове Shahed, са с далекобойност от 1800 - 2500 км, което означава, че в обсегът им са повечето европейски столици с изключение на Лисабон. Анализаторите обаче обръщат внимание още, че дроновете над Украйна се придвижват по обиколни пътища, за да избегнат украинските ПВО, което прави трудно да се оценят реалните им възможности.

Русия официално заяви намеренията си за Харковска област

Руското Министерство на отбраната официално съобщи своите намерения да окупира Купянск в Харковска област. Според изявленията институцията е окупирала половината град и напредва. Това изявление не съответства на наблюденията на Института за изучаване на войната (ISW), нито на руските военни кореспонденти, които посочват, че предстои тежка битка за града.

Според ISW руското Министерство на отбраната рядко прави изявления за своите намерения и те са показателни, защото Купянск е в Харковска област, тоест територия, за която Кремъл досега не е претендирал. Според анализаторите това е доказателство, че Русия няма намерение да прекратява войната.

Украинският Център за отбранителни стратегии отбелязва, че руските части се придвижват към Вовчанск в Харковска област и усилват натиска си там.

В своите изяви в Ню Йорк снощи американският президент Доналд Тръмп също заяви на няколко пъти, че не се вижда скорошен финал на бойните действия.

Сводката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1308-ия ден от началото на пълномащабната война съобщава за пет атаки край Купянск. Украинските наблюдатели са категорични, че градът не е обкръжен, а населените места, за които претендират руснаците - Мирове и Соболивка, са в "сивата зона". Руски военни кореспонденти също признават, че боевете се водят в покрайнините на Купянск. Много по-интензивни са боевете в района на Вовчанск, където са регистрирани 11 атаки през миналото денонощие.

В Лиманското направление ВСУ съобщава за 15 атаки.

Най-горещата точка остава Покровск, където са регистрирани 97 атаки. Увеличават се бойните действия в Торецкото направление - 17 на 23 септември.

Като цяло ВСУ съобщава за 172 бойни сблъсъка през миналото денонощие. Русия е извършила и 53 въздушни удара със 105 управляеми авиационни бомби, както и малко над 4900 обстрела с артилерия и 5900 fpv-дрона.

Украйна продължава да атакува петролни съоръжения, заобикаля защитата на Крим

Украиннски дронове отново атакуват съоръжения от руската енергийна инфраструктура на територията на Русия. Съобщения в социалните мрежи съобщават за повторен удар по рафинерията в Салават (Башкирия), както и за поражения по компресорни станции на петролопроводи. Има съобщения и за масирани атаки по Таганрог, където има военна база. Сателитни снимки потвърдиха пораженията, нанесени в нощта срещу 23 септември в Астраханския газокондензационен преработващ завод.

В Министерството на отбраната на Русия отчитат 70 свалени дрона тази нощ, като част от тях над Крим и Черно море, Белгородска, Курска, Ростовска и Волгоградска област.

Руски военни кореспонденти съобщават, че украинските дроове успяват да заобиколят системите за блокиране на сателитните сигнали в Крим и посочват, че блокирането на мобилния интернет на полуострова, който налагат военните при атаки, няма никакъв ефект. В последните дни Украйна се цели по системите за ПВО и радари в Крим. Украинските военни потвърдиха и в официалната си сводка за унищожаването на двата самолета амфибия през уикенда.

Украйна също преживя поредната нощ с въздушни атаки по градовете. Руски кореспонденти съобщават за трета поредна нощ на обстрел по град Запорожие с управляеми авиационни бомби. ВВС на Украйна съобщават за 152 изстреляни дронове, от които са унищожени 126.