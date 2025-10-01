Може ли сигналите за AI балон да се превърнат в самоосъществяваща се прогноза?

От гледна точка на поведенческите финанси започват да се появяват много разговори относно това дали няма балон на фондовите пазари в САЩ. Когато тези разговори зачестят достатъчно, може да се замислим дали в определен момент няма да се стигне до самоосъществяваща се прогноза. Това коментира д-р Боян Иванчев, финансист и преподавател в УНСС, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи два притеснителни показателя за състоянието на фондовите пазари отвъд Океана в момента. Агрегираното съотношение цена на акциите към приходи на компаниите е 38 - най-високата стойност от спукването на дотком балона. В допълнение според публикувани данни цялостната капитализация на акциите в САЩ спрямо брутния вътрешен продукт достига 250%. „Този втори, много тежък показател, е известен като „Уорън Бъфет“ и той говори за надценяване на пазара“, коментира Иванчев.

Същевременно според него се наблюдава нееднакво измерване на акциите, които съставляват S&P 500, който вече премина нивото от четири шестици. „Компаниите от Великолепната седморка започват да тежат на индекса, но те не са представителни за промишлените акции, които се представят добре“, коментира финансистът.

Той отбеляза, че еуфорията е насочена основно към седемте големи технологични компании, от които се очаква ускорен ръст, и обясни това с новото поколение инвеститори, които искат да постигнат голяма печалба веднага. Но гостът вижда проблем и при тези компании, свързан с факта, че между 50% и 70% от печалбата им преди финансови разходи и данъци се насочва към инвестиции. „Това отново е съотносимо с подобни действия на компаниите от дотком бума“, отбеляза той и припомни, че на тези компании, които пострадаха от спукването на дотком балона, са били необходими между 7 и 20 години, за да се възстановят.

„Тези огромни компании искат да създадат собствени ядрени реактори, да изградят центрове за данни. Това са инвестиции за стотици милиарди долари за тригодишен период. Много е трудно такива гигантски инвестиции да бъдат обработени за толкова кратко време и това ще тежи много“, посочи събеседникът.

