Бизнес лидерите съкращават разходи и служители, но не се лишават от частните си самолети

За икономика, в която толкова много се говори за ефективност, все още има много пари, които се харчат за пътувания на мениджърите с частни самолети, пише Wall Street Journal.

Mалко над половината от 500-те най-големи компании в САЩ по приходи сега плащат, така че техните главни изпълнителни директори да летят с частни самолети, показват данни на компанията Equilar. Въпреки че много от тези компании намаляват броя на служителите си и изискват от останалите да правят повече с по-малко, общите им разходи за частни самолетни пътувания са със 76,7% по-високи отколкото през 2020 г.

Meta Platforms, която премина през няколко вълни на съкращения през последните години, е платила 1,5 млн. долара за чартърни полети на главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг миналата година. Зукърбърг притежава самолет и таксува компанията си, когато го използва за бизнес пътувания. Вероятно това е версията за висшите мениджъри на това, което правим ние, когато искаме възстановяване на разходите за транспорт при ползване на собствените ни коли по работа.

В допълнение към сумата от 36 млн. долара за заплата, бонуси и акции през миналата година, JPMorgan Chase е похарчила 293 753 долара за лични пътувания с фирмен самолет за главния изпълнителен директор Джейми Даймън. Личното ползване на фирмени самолети е все по-популярна привилегия, а фирмите са склонни да отчитат стойността на тази привилегия на цена, по-ниска от пазарната.

Привилегиите на мениджърите като цяло станаха по-скромни, тъй като американците стана по-чувствителни след финансовата криза от началото на века. Много компании престанаха да поемат разходите за членство в клубове и ограничиха „брутните“ плащания.

Но частните пътувания със самолет оцеляха – не, дори се увеличиха – на фона на други съкращения.

Безопасност в небето

Корпоративните отчети подчертават сравнителната скромност на привилегиите, предоставяни на директорите. Мнозина дори подчертават липсата на неща, които преди са присъствали в пакетите, включително специалните здравни планове.

Това е в отговор на обществения контрол върху бизнес лидерите, които често се възприемат като прекалено добре платени и откъснати от реалността. Ироничното е, че именно критиката е това, което кара компаниите да харчат повече пари за превоз на мениджърите с частни самолети.

Чартърните полети са най-сигурният начин да се предпазят главните изпълнителни директори от хора, които биха могли да действат въз основа на недоволството си.

„За обикновените служители едва ли е приятно да го чуят, но сигурността е основната причина за толкова високите разходи“, казва Амит Батиш, старши директор в Equilar. „Ръководителите, особено тези по високите нива, не искат да пътуват публично.“

Батиш и други, които следят използването на частни самолети, посочват убийството на изпълнителния директор на UnitedHealth Брайън Томпсън миналата година като предупредителен сигнал. Въпреки че то не се случи на летище, убийството засили важността на мерките за сигурност, които все повече включват частните въздушни пътувания като ключов компонент.

Дори за мениджърите, които искат да изглежда, че споделят жертвите на служителите си в по-трудни времена, самолетът е нещо, с което не правят компромиси. Зукърбърг от години получава основна заплата от 1 долар, но неговите 27,2 млн. долара други възнаграждения за миналата година включват 14 млн. долара за сигурност и около 2,6 млн. долара за лично ползване на частен самолет.

Главният изпълнителен директор на Atlassian Майк Канън-Брукс написа в LinkedIn тази година, че е в „дълбок вътрешен конфликт“ относно частните полети, като се има предвид профилът му на активист за климата. Но заплахите са „нещастна реалност в моя свят“, обясни той.

Канън-Брукс също така твърди, че пътуванията му с частен самолет премахват повече въглерод от въздуха, отколкото отделят, като използват технология за директно улавяне.

