Т. Хюсеин: Турция иска да е незаобиколим фактор в Европа, но без разговори за демокрация

Турция опитва да се препозиционира и да стане незаобиколим фактор и важен съюзник за Европа, но без разговори за демокрация. Този коментар направи журналистът Тайфур Хюсеин в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Турция е втората по големина армия в НАТО, а Европа в момента е отслабена. Страната има желание да бъде пълноправен член на ЕС, но без да се поставят на масата червените линии, които бяха пречка за присъединяването – най-вече спазването на човешките права“, посочи той.

Според него Европейският съюз и Турция имат желание да намерят някакво решение. „От ЕС посочват, че има перспектива за нови взаимоотношения с Турция, но е рано да кажем какво точно означава това“, отчита журналистът. Той допусна, че не е изключено европейските партньори да са склонни да си затворят очите за демократичната ерозия в Турция.

По думите на Тайфур Хюсеин все още са актуални съмненията, че близките отношения между Ердоган и Путин водят до заобикаляне на санкциите. Той обърна внимание и на позицията на Турция за събитията в Израел, за която смята, че е в развитие.

„Ердоган е склонен да прави реформи, но има свои червени линии. Всички наблюдатели посочват, че демокрацията в Турция ерозира“, обясни журналистът. Той е убеден, че режимът на Ердоган няма склонност да се реформира в тази посока, но очаква възможни преговори в сферата на митническия съюз и търговските отношения.

Тайфур Хюсеин добави, че Турция има повече изгода от постигането на споразумение с ЕС, но не бива да се забравя, че тя е третият по големина търговски партньор.

„ЕС вече постигна споразумения със страните от Меркосур и Индия, което би могло да ощети Турция. Турция иска точно това – да се актуализира митническият режим. Индустрията, включително автомобилостроенето, могат да спечелят много от това“, прогнозира журналистът.

Той напомни, че през първите си два мандата Ердоган „наистина се опитваше да прави реформи и да приобщи Турция към ЕС“, но според него опозицията в страната не успя да консолидира недоволството срещу режима. „За да се случат истински икономически реформи, са нужни принципи, които Ердоган не е склонен да спазва“, е мнението на журналиста.

