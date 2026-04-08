Нейнски: Устойчивостта на примирието със САЩ ще зависи от Иран

Сутринта донесе облекчение за всички в търсенето на край на конфликта в Близкия изток. Така служебният външен министър Надежда Нейнски коментира двуседмичното примирие между САЩ и Иран, обявено малко преди изтичането на поредния ултиматум от страна на Вашингтон.

Припомняме, че тази нощ в последния момент беше договорено прекратяване на огъня, като това стана 90 минути преди изтичането на крайния срок и отваря възможност за нов кръг дипломатически преговори между двете страни.

"Устойчивостта на примирието ще зависи от това дали Иран ще се откаже от желанието си за създаване на ядрена бомба, от предоставянето на достатъчно гаранции, че обогатеният уран не се използва за ядрено оръжие, спиране на обстрела на държавите от Залива, както и отварянето на Ормузкия проток", каза по БНТ Нейнски.

"На практика това примирие, по същество, дава ясните линии, по които ще се търси дали ще бъде устойчиво. Рано е за оптимизъм, защото нагнетената ситуация през последните седмици е изключително тежка. В един конфликт най-важно е дали ще се създаде такова доверие, което да доведе до прекратяването на конфликта“, отбеляза министърът на външните работи.

Тя допълни: "Нека бъдем предпазливи, да видим как ще протекат тези преговори. За съжаление на няколко пъти сме имали очаквания, които не са се увенчавали с успех."

По думите на външния министър отхвърлената тази нощ от Съвета за сигурност резолюция на ООН, в която се е настоявало за отварянето на Ормузкия проток е показала, че конфликтите по света са свързани. Причината - Русия и Китай, които се е очаквало да се въздържат, са гласували против.

"Русия успя да натрупа огромни финансови постъпления от затварянето на Ормузкия проток, постъпления, които веднага се наливат във военната й машина…Страната по същество имаше интерес от този конфликт, защото това даде възможност на военната индустрия да се захрани с повишаването на цените на петрола, тя има алтернативни пътища, през които да го изнася, така че в съвременния свят всичко е свързано и интересите се преплитат", посочи още Нейнски.

Министърът допълни, че на този етап Европейския съюз успява в дискусия да намери най-правилните решения по отношение на войната в Иран. Тя коментира и участието си във видеоконферентния разговор по инициатива на британския външен министър, като обясни, че е имало диалог със страните от Персийския залив, които са сред най-засегнатите от конфликта.

Външният министър подчерта, че България няма да участва в никакви войни операции в Ормузкия проток, но се присъединява към усилията и апелите към Иран за отварянето на протока.

Всички усилия на българското правителство са насочени към това да се дадат максимални гаранции за сигурност на България, каза още първият ни дипломат. Според Нейнски, тези гаранции са в политиката, която страната ни провежда, както и членството в ЕС и НАТО.

Арабистът Владимир Чуков направи коментар на постигнатото двуседмично примирие. Пред bTV Чуков каза, че все още не е ясно накъде ще тръгнат преговорите.

По думите му непосредствено преди решението е имало сериозна подготовка за мащабна операция срещу Иран. Чуков подчертава, че действията са били насочени към изолиране на столицата Техеран от останалата част на страната, което е индикатор за възможен сценарий за смяна на режима.

Според арабиста решението за отсрочка вероятно е резултат от силен външен натиск. "Очевидно е, че през тези последни минути са използвани инструменти за много силен натиск от страна на регионални съюзници на Иран. Най-вероятно Китай са убедили Иран да направи отстъпка“.

Чуков е на мнение, че се е стигнало до компромис - временно прекратяване на напрежението, каквото САЩ настояваха, вместо постоянно примирие, каквото Иран е искал.

“Дипломатическият успех е на страната на Тръмп, но това не означава, че нещата са решени“, заяви експертът.

Чуков подчерта, че в петък се очакват директни преговори на високо равнище. “Ще има среща и то директни преговори с делегация, която ще бъде оглавена от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс – изключително високо равнище”, добави арабистът.

Според Чуков именно тази среща ще покаже дали сегашната отсрочка ще доведе до по-трайно споразумение. "Най-важното е, че Ормузкият проток ще бъде отворен. Поне за две седмици“, каза в заключение арабистът.

Темата коментира и проф. Румен Кънчев. "Вярвам на военната експертиза на САЩ, че всички важни военнотехнически цели са унищожени. Това за американците не е трудно с тази военна мощ, която притежават”, каза той по Нова телевизия.

Той допълни, че не бива Иран да бъде подценяван. "Това е много богата държава. Също така има могъщи съюзници – в лицето на Китай, който през цялото време ги подкрепяше. При всички положения Иран ще излезе с гордо вдигната глава”, смята проф. Кънчев.

Той очаква, че въпросите с обогатения уран са включени в плана от 10 точки.