След загубата на Орбан унгарските олигарси бързат да прехвърлят богатствата си в чужбина

По бреговете на Дунав новината, че епохата на Виктор Орбан е приключила, предизвика няколко часа празненство. За някои обаче убедителната загуба предизвика паническа надпревара, пише Guardian.

Частни самолети, за които се твърди, че са натоварени с плячката на онези, чието богатство е нараснало през 16-те години на власт на Орбан, постоянно излитат от Виена, докато други хора бързат да инвестират активите си в чужбина, съобщават източници пред британското издание. Междувременно висши служители, близки до Орбан, проучват възможности за американски визи с надеждата да си намерят работа в институции, свързани с движението MAGA (Make America Great Again).

Това е поглед към сътресенията, обзели Унгария, докато се готви да обърне страницата в управлението на Орбан. Откакто дойде на власт през 2010 г., малък кръг от сътрудници, свързани с лидера и неговата партия "Фидес", са натрупали огромни богатства, отчасти благодарение на нарастващия контрол върху икономиката на страната и финансираните от ЕС обществени инфраструктурни договори.

Guardian е научил за трима членове на този вътрешен кръг, които са започнали да преместват активите си в чужбина. Богатството се прехвърля към страни от Близкия изток - Саудитска Арабия, Оман и Обединените арабски емирства - докато други са се насочили към Австралия и Сингапур, съобщават двама източници от партията на Орбан "Фидес".

Петер Мадяр, чиято опозиционна партия "Тиса" спечели убедителна победа този месец, вдигна тревога, обвинявайки свързаните с "Фидес", че бързат да защитят богатството си от отговорност, преди неговото правителство да поеме властта в началото на май. "Олигарси, свързани с Орбан, прехвърлят десетки милиарди форинти към Обединените арабски емирства, Съединените американски щати, Уругвай и други далечни страни “, написа той в социалните мрежи в събота. Той призова главния прокурор, началника на полицията и директора на IRS да "арестуват престъпниците и да не им позволят да избягат" в страни, където екстрадицията е малко вероятна.

Мадяр заяви, че сред очакваните да напуснат страната е семейството на Лоринц Месарош, един от най-близките приятели на Орбан, чийто път от газов техник до най-богатия човек в Унгария е бил подпомогнат отчасти от договори за обществени поръчки. Компанията "Месароша" не е отговорила веднага на искане за коментар. "Също така бях информиран, че няколко олигархични семейства вече са напуснали страната. Според съобщенията няколко влиятелни олигархични семейства вече са отписали децата си от училище и организират надеждна охрана за тяхното заминаване “, добави той.

Надпреварата за преместване на богатство в чужбина беше отразена за първи път от независими журналисти в Унгария, включително разследващия портал Vsquare, който заяви, че ключови фигури, свързани с Орбан, искат да защитят активите си, преди унгарското правителство да може да ги замрази, конфискува или национализира, както и уебсайтът 444.hu, който през март твърдеше, че ключови фигури вече преместват активи в Дубай. Усилията им биха могли да бъдат осуетени от редица бюрократи и служители на реда, които имат частична представа за всичко, което се е случило по време на управлението на Орбан, писа Vsquare, "подготвяйки почвата за това, което може да се окаже дългогодишни усилия за възстановяване на предполагаемо откраднато обществено богатство и арестуване на извършителите на финансови престъпления".

След изборите Мадяр многократно е заявявал, че правителството му ще работи за борба с корупцията и клиентелизма, които според него белязаха годините на управление на "Фидес". "Нашата страна няма време за губене. Унгария е в беда във всяко едно отношение. Тя е ограбена, открадната, предадена, задлъжняла и унищожена. Превърнахме се в най-бедната и корумпирана страна в ЕС“, каза той в деня след изборите. Бъдещият лидер многократно е твърдял, че потенциално компрометиращи документи се унищожават през последните седмици от управлението на Орбан.

"Получаваме все повече и повече съобщения за масово унищожаване на документи от различни министерства, свързани институции и компании, близки до "Фидес", написа той по-рано този месец в социалните мрежи.

Напускащият министър на външните работи Петер Сийярто, чието министерство беше сред обвинените в унищожаване на класифицирани документи, определи твърденията като "глупости и скандални" пред унгарския онлайн портал Telex. Министерството заяви, че е "изхвърлило само предварително отпечатани, излишни хартиени версии на документи, които са били съхранявани електронно".

Министерството на външните работи и кабинетът на Орбан, който отдавна отрича обвиненията в корупция и нередности, не са отговорили на исканията на Guardian за коментар. Резултатът от изборите повдигна въпроси за това какво следва за Орбан, лидер със силна воля, чиито усилия да превърне Унгария в това, което той нарече "държава за нелиберализъм“, вдъхновиха администрацията на Доналд Тръмп и световната крайна десница. В събота Орбан написа в социалните мрежи, че няма да заеме мястото си в парламента, но че възнамерява да остане лидер на "Фидес", за да ръководи процеса на "обновяване". Очаква се най-дългогодишният лидер на ЕС да отиде в САЩ приблизително по същото време, когато започва Световното първенство по футбол, и вероятно ще прекара няколко седмици там, съобщи източник, свързан с "Фидес". Източникът поясни, че пътуването е било планирано много преди изборите на 12 април. Не е известно точно къде ще пътува Орбан, въпреки че най-голямата му дъщеря и зет му се преместиха в Ню Йорк миналото лято.

Зетят на Ищван Тиборч излезе наяве през 2018 г., когато службата на ЕС за борба с измамите ОЛАФ съобщи, че двугодишно разследване на финансирани от ЕС договори за улично осветление за унгарски градове е разкрило "не само сериозни нередности в повечето проекти, но и конфликти на интереси". Въпреки че ОЛАФне публикува докладите си, нито разкрива имена, британското издание научи, че нередностите са свързани с договори, подписани, докато Тиборч е бил собственик на въпросната компания.

Представител на Тиборк препрати вестник Guardian към интервю от юли, в което Тиборк описва разследването на ЕС като политически мотивирано. Случаят е разследван и от унгарски прокурори, водени от лоялист на Орбан, които не са открили нарушение на закона. Други висши служители, свързани с "Фидес", кандидатстват за работни визи в САЩ с надеждата да използват експертния си опит в институции, свързани с Републиканската партия, съобщиха източник от американското правителство във Вашингтон и източник от "Фидес".

"Връзката вече съществува“, каза американският източник, добавяйки, че годините на лобиране от страна на Орбан и "Фидес" са позволили на унгарските власти да изградят широка мрежа в рамките на движението MAGA. Тези връзки станаха очевидни преди изборите, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс дойде в Будапеща, за да подкрепи колебливата кампания на Орбан. Дни след изборите, един от най-известните разследващи журналисти в Унгария, Саболц Панджи, заяви, че е бил уведомен от източници, че САЩ отдавна са били разглеждани като резервен план за мнозина, свързани с Орбан, въпреки въпросите за връзките на правителството му с Москва. "Докато администрацията на Тръмп е на власт, дори Съединените американски щати биха могли да се превърнат в безопасно убежище за върха на режима на Орбан“, каза Панджи.

