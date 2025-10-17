Международните корпорации губят блясък в Китай за сметка на местни звезди

За много компании бизнесът в Китай се е променил в дългосрочен план, тъй като нестабилната икономика и слабото потребителско търсене принуждават мениджърите да преосмислят стратегията си за марката и да се конкурират с разрастващите се местни конкуренти, пише Ройтерс.

От автомобилния производител BMW до собственика на Uniqlo Fast Retailing и мебелния гигант IKEA, международните компании са разочаровани от перспективите пред Китай, като някои оттеглят прогнозите си за печалба, а други се примиряват с новото „нормално“.

Мрачната им прогноза показва как китайският пазар, засенчен от търговска война, ожесточена ценова конкуренция, нарастващ национализъм и ценово осъзнати потребители, се превръща в сериозна пречка за много компании, които вече са под натиска на по-високите американски мита.

„Трябва да намерим по-умни начини за производство, за да станат цените още по-конкурентни, и трябва да се научим да бъдем още по-релевантни за китайския пазар“, казва Джон Абрахамсон Ринг, главен изпълнителен директор на франчайзополучателя на IKEA Inter IKEA, добавяйки, че доверието на потребителите в Китай остава предизвикателство.

Предвид ценовите войни и американските мита чуждестранните автомобилни производители в Китай са сред най-засегнатите.

Освен BMW, Mercedes-Benz и Porsche също отчетоха спад в продажбите си на най-големия автомобилен пазар в света на фона на ожесточената конкуренция.

Подчертавайки колко е важно компаниите да преосмислят бизнеса си в Китай, Nestle – най-голямата компания за пакетирани храни в света, заяви, че трябва да се фокусира повече върху стимулирането на потребителското търсене.

Най-големият световен доставчик на оборудване за производство на компютърни чипове ASML предупреди, че търсенето в Китай ще спадне „значително“ през следващата година и описа спада в продажбите в Китай като „нормализиране“.

Промяната в моделите на потребление засяга и глобалните търговци на дребно, като пестеливите потребители се насочват към онлайн платформи като Taobao на Alibaba, за да се възползват от отстъпки в цените.

Продажбите и печалбата на Fast Retailing, собственик на Uniqlo, спадат в Китай – най-големия му пазар с 900 магазина, въпреки че приходите му в Северна Америка се увеличават с 24%.

Nike отчете спад в продажбите за пето поредно тримесечие на пазара в Китай на фона на ожесточената конкуренция от местни марки като Anta и Li Ning.

Наскоро компанията изпрати американските баскетболни звезди ЛеБрон Джеймс и Джа Морант в Китай, за да привлече потребителите.

В сектора на алкохола австралийската компания Treasury Wine Estates оттегли прогнозата си за печалбата за 2026 г. поради слабите продажби на флагманските си вина Penfolds в Китай, посочвайки променящите се навици в консумацията на алкохол и по-малкото големи банкети.

Френският производител на спиртни напитки Pernod Ricard съобщи, че продажбите в Китай са спаднали с 27%.

Редки светли моменти

Някои компании изглежда се справят добре, най-вече в сектора на луксозните стоки в Китай, който формира около една трета от глобалните продажби.

LVMH отчете по-добри от очакваните продажби за третото тримесечие, подкрепени от подобреното търсене в Китай, и заяви, че купувачите са реагирали добре на новите магазини, като бутика на Louis Vuitton във формата на кораб в Шанхай.

„Това, което наблюдаваме, е, че винаги когато въвеждаме нова инициатива, иновация или новаторска идея в търговията на дребно, тя веднага предизвиква интерес и ентусиазъм, а потребителите реагират много бързо“, заяви финансовият директор на LVMH Сесил Кабанис.

Устойчивият дефлационен натиск в Китай подкрепят необходимостта от повече политически мерки, тъй като слабото търсене и търговските напрежения забавят икономиката на стойност 19 трлн. долара.

Данните за растежа на китайския брутен вътрешен продукт (БВП) и продажбите на дребно в понеделник, както и поредицата от финансовите отчети на световни компании, ще предоставят на инвеститорите по-добра представа за състоянието на втората по големина икономика в света.

Местни звезди

Към нарастващите предизвикателства пред глобалните марки се добавя и бързият възход на по-евтини местни алтернативи за почти всичко – от автомобили до кафе и мода.

Китайските марки са реализирали 69% от общите продажби на автомобили в Китай през първите осем месеца на тази година спрямо 38% през 2020 г.

Някои от най-известните имена са Luckin Coffee, която се конкурира със Starbucks, веригата за сладолед и напитки Mixue, която причинява главоболия на Haagen-Dazs с по-евтините си продукти, и козметичните марки Proya и Chando, които са отнели пазарен дял от глобалните играчи.

Като цяло, хората плащат 9,9 юана (1,4 долара) за лате от Luckin, което е с една трета по-евтино от това на Starbucks.

Според Frost & Sullivan очакванията са пазарният дял на китайските козметични марки да надхвърли този на чуждестранните марки за първи път през 2025 г., достигайки 50,4%.

Urban Revivo, известна като конкурент на Zara в Китай, е сред нарастващата група местни фирми, които търсят разширение в чужбина.

Друга звезда е търговецът на бижута Laopu Gold, често наричан „Hermes на златото“, чиито акции са поскъпнали с 214% през тази година. Той черпи вдъхновение от китайското културно наследство и се радва на голям успех сред потребителите.

Frost & Sullivan посочва, че 77,3% от клиентите на Laopu пазаруват и в Louis Vuitton, Hermès, Cartier, Bulgari и Tiffany & Co.

Nestle, която заяви, че се е фокусирала прекалено много върху дистрибуцията в Китай и недостатъчно върху потребителите, променя стратегията си.

„Това, което виждате в Китай, е, че ние коригираме това и всъщност консолидираме разпространението си и го правим по-ефективно, докато изграждаме това потребителско търсене“, каза финансовият директор Анна Манц.