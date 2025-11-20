Цените на жилищата в Будапеща нарастват силно, централната банка предупреди за имотен балон

Цените на имотите в Унгария, които вече нарастваха с най-бързия темп в Европейския съюз, се покачиха още повече и централната банка предупреди, че това е още един признак за прегряване на пазара, съобщава Bloomberg.

В Будапеща цените на жилищата са се повишили с 30% през третото тримесечие спрямо година по-рано, сочи доклад на централната банка, основан на първоначални данни. Това е ускорение спрямо предходните три месеца. В национален мащаб цените са нараснали с 24 на сто.

Предизборният план на премиера Виктор Орбан за субсидиране на ипотечните кредити влезе в сила през септември и повишава цените на жилищния пазар, който изпитва затруднения с дългогодишното недостатъчно предлагане. Цените на жилищата през второто тримесечие вече бяха с около 19% над нивото, което „фундаментите“ оправдават, заяви централната банка.

Цените на жилищата в Унгария са нараснали над три пъти за последното десетилетие. Графика: Bloomberg LP

"Още преди правителството да обяви 25-годишни ипотечни кредити с фискирана лихва от 3% търсенето на имоти „надвишаваше нивата, които са устойчиви в по-дългосрочен план“, отбелязва централната банка. Четири от пет показателя в неин индекс за надценяване светят в червено, добави тя.

Обран се опитва да спре изоставането си в обществените допитвания преди изборите през април. Той заяви, че планът за субсидиране на ипотечните кредити, който е насочен към купувачите на първо жилище, няма да засили натиска върху жилищния пазар поради ограниченията за жилищата, които влизат в плана. Само апартаменти на цена до 100 млн. форинта (301 хил. долара) и къщи под 150 млн. форинта могат да бъдат включени в него. Цените на квадратен метър също са ограничени до 1,5 млн. форинта.

Изглежда, че продавачите са повишили цените на по-евтините жилища. През септтември делът на сделките с имоти в Будапеща на цена под 1 млн. форинта на квадратен метър са намалели с десет процентни пункта до 40%.

В същото време делът в диапазона от 1 млн. до 1,5 млн. форинта е нараснал с 16 пункта до 49%, включително „много значително“ нарастване малко под тавана от 1,5 млн. форинта, съобщава централната банка.

Възможен признак за меко кацане е, че имотният бум е довел и до годишен ръст от 47% на строителството и на продажбите на нови жилища в Будапеща през третото тримесечие.

Макар че цените на новите жилища са продължили да нарастват, при една четвърт от тези свободни имоти продавачите са променили цената, като в 56% от случаите са я понижили. Това е в рязък контраст с предходните тримесечия.