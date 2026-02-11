Експерт: Изборът на купувачите ще диктува правилата на имотния пазар

Еуфорията около еврозоната приключи и пазарът на жилища в България навлиза в нов етап, в който купувачите стават все по-взискателни и внимателни при избора на имот. Този коментар направи Красимир Джамбазов, търговски директор в New Estates, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„След силния период, подхранен от очакванията за еврозоната, жилищният пазар у нас навлиза в по-спокойна и селективна фаза“, посочи той и отбелязва, че „евроефектът беше изконсумиран още преди две или три години“.

Според него клиентите вече търсят среда на обитаване и реално качество. Красимир Джамбазов поясни, че купувачите са станали значително по-внимателни и анализират подробно проектите. Той оцени това като положителна тенденция, защото откроява качествените предложения.

По думите му купувачите все по-често избират ново строителство, но очакванията им са много по-високи. „Хората са готови да платят по-висока цена, когато получават подобрение в качеството на живот, което вече не се свежда само до материали и общи части, а включва цялостната външна и вътрешна среда, инфраструктурата около проекта и профила на бъдещите обитатели“, анализира ситуацията на имотния пазар Джамбазов. Той подчерта, че това създава по-устойчиви общности в сградите.

Що се отнася до сделките на зелено, експертът заяви, че те остават значими, но само за проекти с доказана надеждност, при които се спазват срокове и има високо качество на изпълнение. „Около 30–40 процента от сделките през 2025 г. са били за ново строителство, като покупките на зелено продължават да привличат интерес“, обясни Джамбазов. И добави, че сега клиентите предпочитат функционално разпределение в жилищата – по-големи помещения и без минималистични малки спални.

