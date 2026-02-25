Барселона удвоява туристическата такса, за да финансира изграждането на жилища

Туристите в Барселона може да плащат 15 евро на нощ, след като градът повиши туристическата си такса до едно от най-високите равнища в Европа в рамките на усилията си да ограничи броя на посетителите и да помогне за финансирането на достъпни жилища, предава Ройтерс.

Властите в Каталуния са обект на все по-ожесточени протести от местните жители за прекомерния брой туристи, които според тях повишават цените на жилищата, като водят до ръст на краткосрочните наеми.

Регионалният парламент в Каталуния одобри закон за удвояване на таксата за гостите на ваканционни имоти под наем до максимму 12,5 евро на нощ спрямо 6,25 евро досега преди вече обявен план за забрана на всички имоти за краткосрочно отдаване под наем до 2028 г.

Гостите на хотели ще плащат максимум между 10 и 15 евро на нощ от април спрямо сегашните между 5 и 7,5 евро в зависимост от категорията на хотела.

Престой с две нощувки за двойка в читиризвезден хотел, каквито са близо половината от всички хотели в Барселона, вече може да струва допълнителни 45,60 евро, тъй като местните власти може да наложат такса от 11,4 евро на нощ на човек.

Гостите в петзвездни хотели може да плащат до 15 евро на нощ, а за пътниците на круизни кораби ще се запази таксата от около 6 евро.

Една четвърт от набраните приходи ще спомогнат за решаване на жилищната криза в града, според текста на закона.

33-годишната Ирене Верацо, медицинска сестра от Италия, казва, че Барселона вече е скъпа и изрази съмнение, че ще се върне в града. „Не смятам, че тези допълнителни разходи са справедливи. Те вече печелят пари от разходите на туристите в магазините, от посещения на паметниците им и т. н.“, отбелязва тя.

По-високата такса едва ли ще реши жилищната криза, но повишението изглежда разумно, счита 21-годишният студент и местен жител Иван Лиу.

Преди повишаването на таксата Барселона беше на 11-о място в списъка за 2025 г. на платформата за ваканционни имоти под наем Holidu след Амстердам, където туристите плащат най-много в Европа – 18,45 евро на ден.

Собствениците на хотели са притеснени, че повишаването на таксата може да отблъсне много от около 15,8-те милиона туристи, които посещават Барселона всяка година. Градът е в топ четири в света по конгреси, според местния туристически борд и участниците няма да бъдат изключени от налога.

Манел Касалс, генерален директор на Групата на хотелиерите в Барселона, заяви, че предложенията за постепенно повишаване на таксата, за да се наблюдават последиците от нея, не са били взети предвид.

„Един ден те ще убият кокошката, която снася златните яйца“, посочи той.