Свободните офис площи във Варна са рекордно ниски, в Пловдив са на 7-годишно дъно

Пловдивският офис пазар демонстрира стабилност и устойчивост през 2025 г., като общият обем на офис площите клас A и Б достига 290 300 кв.м, сочат данни на консултантската компания Colliers.

Свободните площи продължават да намаляват и достигат до 7,8% – най-ниското ниво от 2019 г., движени основно от силното търсене в ИТ и аутсорсинг сектора, които формират над 70% от усвояването през последните две години.

Наемните нива са се повишили до 11 евро на кв.м за клас A и 6 евро на кв.м за клас Б. В същото време пазарът запазва активен строително-инвестиционен интерес, като 43 200 кв.м, предимно клас A, са в процес на изграждане, отбелязва компанията.

Пазарът на съвременни офис площи във Варна постига лек ръст през 2025 г. и началото на 2026 г., като общият обем достига 277 100 кв.м, подкрепен от завършването на една малка офис сграда през 2025 г. и още една през първото тримесечие на 2026 г.

Свободните площи продължава да намаляват и достигат рекордно ниските 4,2%, спрямо 10,6% в края на 2024 г., което подчертава стабилното търсене и ограниченото предлагане.

През последните две години почти половината от търсенето идва от компании в индустриалния и енергийния сектор, следвани от фирми, предлагащи професионални услуги, ИТ сектора и логистични оператори.

Ограниченото предлагане е довело до повишение на наемите до 10 евро на кв.м за клас A и около 6 евро на кв.м за клас Б. В момента във Варна се изграждат 17 200 кв.м офис площи, а през 2026 г. се очаква началото на строителството на още значими проекти. Това е сигнал за възобновена инвестиционна активност и засилен интерес към предлагането на нови, по-висококачествени офис сгради на пазара, пише Colliers.

Пазарът на модерни офис площи в Бургас традиционно изостава спрямо Пловдив и Варна, като общото предлагате възлиза на 92 хил. кв.м и не отчита нови завършени сгради през 2025 г. и началото на 2026 г. Свободните площи остават сравнително високи – 15%, като по-голямата част от тях са концентрирани в един проект.

През последните две години аутсорсинг компаниите формират най-голям дял от търсенето – 53%, последвани от фирми в сферата на професионалните услуги и телекомуникациите. Наемните нива се движат в унисон с националните тенденции, отбелязвайки лек ръст до 9 евро на кв.м за клас A и 5,50 евро на кв.м за клас Б.

В краткосрочен план Colliers очаква наемните нива в основните регионални пазари да останат стабилни, с потенциален ръст при първокласните проекти, където свободните площи са минимални, докато при по-старите сгради вероятно ще бъдат под натиск.

Интересът към градове извън трите най-големи регионални пазара постепенно се увеличава, като те имат потенциал да се превърнат в нови офис хъбове в средносрочен план, особено ако местните администрации предложат адекватни стимули за привличане на инвеститори и наематели.