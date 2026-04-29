Близо 103 млн. евро са вложени в бизнес имоти в България през първото тримесечие

Бизнес имотите в България са привлекли инвестиции в размер на 102,8 млн. евро през първото тримесечие на тази година. Възвръщаемостта от първокласни площи остава непроменена – 7,75% в сегмента на търговските площи, 7,50% за индустриални и логистични сгради и офиси и 3,75% за жилищни имоти, сочат данни на консултантската компания Colliers.

Общата квадратура на съществуващите клас А и Б офиси в София е близо 2,5 млн. кв. м, а почти 300 хил. кв. м са в процес на строителство. Свободните площи са 11,7% за клас А и 12% за клас Б, като средните офертни наемни нива възлизат съответно на 16,5 и 11 евро на кв. м на месец без ДДС.

При гъвкавите работни пространства се отчита наличието на 105 500 кв. м площи, с допълнителни 3600 кв. м в процес на изграждане. Цените остават непроменени – 150 евро на месец за работно място в споделенo пространство, 200 евро наа месец за фиксирано и 280 евро на месец в собствен офис.

Съществуващите индустриални и логистични площи за спекулативно отдаване в София са 1 455 300 кв. м, като още 131 800 кв. м са в процес на строителство.

Свободните площи при този тип имоти отчитат спад спрямо предишното тримесечие, като достига 1,4%. Наемните нива са без промяна – 6 евро на кв.м на месец за имоти клас А и 4,5 евро на кв.м на месец за клас Б.

Наемните цени за първокласни площи в София остават стабилни и в сегмента на търговските площи. Те възлизат на 46 евро на кв. м месец при търговските центрове, 13 евро на кв. м на месец при ритейл парковете и 59 евро на кв.м на месец на бул. „Витоша“.

Нови търговски центрове не са стартирали строителство, а при ритейл парковете 54 900 кв. м са в процес на строителство в столицата. Данните на Colliers показват, че делът на свободните площи и в трите категории търговски площи са намалели спрямо предишното тримесечие. Те възлизат на 2,4% в моловете, 2,3% в търговските паркове, а на бул. „Витошa“ са 1%.

На жилищния пазар в София в сегмента на къщи в комплекси средните продажни цени с включени ДДС и паркомясто за самостоятелни къщи достигат 850 хил. евро, за къща близнак са 740 хил. евро, а за редова къща възлизат на 565 хил. евро. Предлагането на къщи в комплекси възлиза на 2040 жилищни единици, а в строеж са още 1520.